Pablo Carreño remonta ante Felix Grill y ya está en cuartos de final en Murcia

Pablo Carreño sigue con paso firme en el Challenger de Murcia y en el día de ayer derrotó en tres sets al inglés Felix Gill por 6-4, 3-6 y 2-6, en un encuentro que superó las dos horas de duración en la pista central.

Con esta victoria, el tenista gijonés ya se encuentra en cuartos de final, donde se enfrentará al ganador del duelo entre el alemán Engel y el italiano Pellegrino, con el que se verá las caras este viernes. En estos cuartos hay una nutrida representación española, con la presencia de Roberto Carballés y de Pablo Llamas, que se miden al austriaco Ofner y al holandés De Jong, respectivamente.n