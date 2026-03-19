Récord de sonrisas antes del Trofeo Internacional "Villa de Gijón" de patinaje

No son días rutinarios en el patinódromo de Moreda, que bulle en actividad ante la inminencia del Trofeo Internacional "Villa de Gijón" de patinaje, que desde mañana hasta el domingo pondrá en competición a cerca de seiscientos deportistas de 14 países, entre ellos algunos de la élite mundial que inician en Gijón las Speed Track European Series.

Una ilusión nueva

Los participantes apuran sus últimos entrenamientos con buen humor, expectantes ante el nivel deportivo de las pruebas y alegres por la previsión de buen tiempo, que aparcará los recurrentes problemas de inundaciones y humedad que vive la pista, a pesar de estar cubierta. "Cada año es una ilusión nueva y esta vez más porque tenemos récord de participación", apunta Sheila Posada, expatinadora de éxito y uno de los pilares del club Pelayo, anfitrión. Cerca de 600 deportistas están inscritos en el trofeo.

Sheila, metida de lleno en la organización de la cita, ve cercana la recompensa a "muchos meses de planificación, y gracias al apoyo del Patronato". El premio, un intenso fin de semana de pruebas, desde la tarde de mañana al sábado en jornada de mañana y tarde y la matinal del domingo. "Nuestro equipo no es muy numeroso, pero tiene buen nivel y está en buen momento. Me gusta ser prudente, solo les digo a ellas que disfruten de lo que van a vivir". Conscientes de ello son Aitana González y Claudia Lobato, dos de sus mejores deportistas., que sienten que están ante "una competición muy importante" en la que tratarán de "disfrutar y hacerlo lo mejor posible".

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Patinadoras del Patín Pelayo: por la izquierda, Aitana González, Claudia Lobato, Selina Casais y Marina Bilbao. / Juan Plaza / Juan Plaza

Buena fama que atrae

La buena fama del trofeo atrae a patinadores de todas las latitudes, y el Sky Team colombiano es ya casi un clásico en Moreda. "Llevamos quince años viniendo y seguiremos haciéndolo porque Gijón es una ciudad que nos enamora y la pista una de las mejores de Europa", asegura el responsable de la expedición, Manuel Moreno. En sus filas, dos de los valores de la cantera venezolana, las hermanas Jessire y Mia Rivas. También acude con el equipo una gran realidad, la colombiana Keily Delgado, que cuenta con varias victorias en Gijón y que viene de imponerse en larga distancia en la World Inline Cup. "Esta pista me va muy bien, se parece a la que yo tenía en Colombia", asegura la joven de 22 años, que este invierno cambió el calor de su Cúcuta natal por el frío de Suiza. Para ella, hasta el tiempo es una bendición en Gijón.