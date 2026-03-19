San Tirso de Abres acoge el Campeonato de Asturias de gravel con más de 100 inscritos
La sede de la Federación Asturiana de Ciclismo presenta el II Premio San Tirso de Abres de gravel, una cita que volverá a coronar a los campeones de Asturias de esta modalidad y que se disputará el próximo domingo 22 a partir de las 10:30 horas. La prueba la correrán integrantes del NESTA: Lucía González Sofía Rodríguez, Alicia González, Diego Llosa y Mario Junquera.
La competición, que afronta su segunda edición, llega con novedades en el recorrido, diseñado para seguir creciendo en atractivo y exigencia. En esta ocasión, los participantes deberán completar un trazado de 75 kilómetros con 1.600 metros de desnivel acumulado. A falta de que se cierre el plazo de inscripción, ya se han superado los 100 inscritos, lo que refleja el interés creciente por la competición.
Clemente Martínez, alcalde de San Tirso de Abres, subrayó la importancia del evento tanto a nivel deportivo como promocional para el concejo: “Es una prueba importante para nosotros, somos el concejo más occidental de Asturias y a través de esta carrera queremos dar a conocer todas las posibilidades de nuestro territorio, además de, por supuesto, apoyar el deporte”. En este sentido, recordó el buen sabor de boca de la primera edición: “La primera edición fue exitosa y esperamos que siga siendo así, mejorando cada año”.
Un recorrido renovado para impulsar el gravel en Asturias
Por su parte, Daniel Ania, de NESTA MMR, explicó que la organización ha trabajado para perfeccionar la experiencia tras el estreno del año pasado: “Hemos buscado mejorar ciertos aspectos en base a la primera experiencia del año pasado y creemos que ahora es un recorrido más atractivo, lo que está llamando la atención de más gente para competir”. El responsable del club también destacó el crecimiento del gravel en la región: “El gravel es una modalidad en auge y en Asturias hay muchas opciones para poder disfrutarlo, estamos contentos de aportar nuestro granito de arena de esta manera”.
Con estos ingredientes, el II Premio San Tirso de Abres se perfila como una de las citas destacadas del calendario ciclista asturiano, combinando competición, promoción territorial y el impulso de una disciplina en plena expansión.
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