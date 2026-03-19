Serdio, ante Francia con una selección española de balonmano que suma más juventud
N. L.
Avilés
- La Seguridad Social confirma el adelanto del jubilación total sin coeficientes reductores y el cobro íntegro de la presión: un trabajador de la construcción que comenzó a trabajar a los 17 años, con 60 años ya tendría más de 40 años cotizados
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el juego de toallas más barato del mercado: disponible en dos modelos por solo 9,59 euros
- Gijón prepara un plan para acabar con los locales comerciales vacíos: un registro abierto a arrendatarios y ayudas a quien quiera ocuparlos
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- La DGT se pone seria con los propietarios de autocaravanas y furgonetas camperizadas: la nueva norma con multas de 200 euros que se aprueba antes de las vacaciones de Semana Santa y la nueva señal
- La Seguridad Social confirma el adiós a los coeficientes reductores de la jubilación anticipada y cobrarla íntegra: 'Puede adelantar su jubilación respecto de la edad ordinaria sin penalización en la cuantía'.
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