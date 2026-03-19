Los silbatos de Miguel Díaz y Jonatan Sánchez representan a Asturias en la Copa del Rey: “El árbitro no es el enemigo, pero sí es el que paga las culpas de todo”

Sant Sadurní d’Anoia se convierte hasta el domingo en el epicentro del hockey sobre patines nacional con la disputa de la Copa del Rey, una cita que no solo reúne a los mejores equipos, sino también a la élite arbitral. Entre los diez colegiados designados, los dos más jóvenes son asturianos. Miguel Díaz y Jonatan Sánchez, con una amplia experiencia internacional, son los encargados de dar el pistoletazo de salida a la competición dirigiendo el duelo inaugural entre el Calafell y el Reus, correspondiente a los cuartos de final. "En Asturias tenemos una gran cantera de árbitros y que estemos aquí como la cabeza visible es un orgullo", aseguran.

Para Díaz será su décima Copa del Rey consecutiva, mientras que Sánchez afronta ya la séptima. Dos trayectorias consolidadas que también han tenido reflejo fuera de España: tres y dos campeonatos del mundo, respectivamente, además de dirigir la última final del Europeo entre Francia y Portugal y un par de finales de la Champions League. "Como pareja estamos en la élite", reconocen. En el último año, la pareja asturiana acostumbra a dirigir los duelos importantes y ambos se reparten las mismas funciones sobre la pista. "Nos la dividimos como podemos: uno siempre va viendo el área y el otro la bola", dice Díaz.

El partido inaugural enfrenta al Calafell y el Reus, derbi de la zona y un partido de alta tensión por la rivalidad. "Es caliente porque son dos equipos de Tarragona", dice Díaz, que admite que la Copa del Rey es su competición favorita. "Es la competición del KO porque a un partido cualquiera te puede eliminar. Hay mucha tensión y las gradas están llenas a tope. Por eso es el campeonato más guapo que hay en España", explica. Esas altas revoluciones son las que más tienen que controlar sobre la pista. "Tal vez sea más complicado gestionar sus emociones que arbitrar en sí. Hay que controlar que no se te vayan, que no den muchos palos y que no protesten demasiado", prosigue.

Miguel Díaz, natural de Pola de Lena, comenzó a jugar en El Pilar a los cinco años y fue por la insistencia de la Federación por lo que acabó como árbitro. Una pasión que le acompaña desde hace más de media vida (comenzó a los 17 y ahora tiene 39). Un caso similar al de Jonatan Sánchez, actual presidente del Comité Técnico de Árbitros de Asturias. El ovetense arrancó a los 10 años en el extinto Cibeles y después formó parte del Oviedo Booling, hasta que decidió apostar por el arbitraje. "Tuve que dejar el equipo y me costó mucho, pero al final ha sido una buena decisión porque como jugador seguramente no hubiese llegado a nada", expresa.

Pese a su éxito, el hockey no tiene los mismos recursos como otros deportes más potentes. Por ello, los trencillas alternan su pasión con otras vías de ingresos. Díaz es director de una oficina de Mapfre en Avilés y Sánchez es profesor de Primaria en un colegio de Lada, en Langreo. Y compatibilizarlo puede llegar a ser un quebradero de cabeza. "Es muy complicado a nivel de exigencia y estrés", dice Sánchez, que admite que el año pasado tuvo que parar. "Necesitaba una pausa y fui al psicólogo. A veces no te das cuenta y llevas tu cabeza al límite". Aunque todo esfuerzo tiene su recompensa cuando recibe el apoyo de los aficionados. "La gente nos quiere como si fuéramos un equipo. Que nos tengan ese cariño siendo árbitros vale más que todo", subraya.

Las redes sociales como punto de inflexión

En un momento complicado del arbitraje en el mundo del deporte, ambos tienen claro que la tecnología ha marcado un antes y un después. "El árbitro no es el enemigo, pero sí es el que paga las culpas de todo. Antes te equivocabas y no pasaba gran cosa, pero ahora todo se graba, se ve en redes… muchas veces nos machacan por errores que son humanos", reflexiona Díaz. Una línea que sigue Sánchez, que considera que "el fallo humano no se tolera tanto y que se juzga el triple que antes", y que también ve en deportes como el fútbol un problema añadido. "Nos hace un flaco favor a los deportes minoritarios porque todo tiende a parecerse: lo que ve la gente en televisión, los debates… por suerte en el hockey hay más respeto", puntualiza.

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Una amistad desde jóvenes y un gran reto por cumplir

Su secreto para el éxito es la fuerte amistad que mantienen desde hace años. Tal vez eso sea incluso más importante que lo que ocurre dentro de la cancha. "Llevamos desde los 18 años viajando juntos, quedamos por semana, vamos a entrenar…", dice Sánchez, que incluso valora una retirada conjunta en el futuro. "Tenemos esa vida paralela que nos une fuera", destaca. Además, ambos comparten el mismo objetivo: el Mundial de Paraguay que se celebra en unos meses. "Lo hemos pitado todo, solo nos quedaría la final juntos y eso sería el broche de oro", reconoce Sánchez. Para ello, España no podría llegar a la final, "una espinita" que ambos aceptarían con gusto para sellar una carrera histórica en el mundo del hockey.