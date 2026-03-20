El amor por las cumbres reúne a 300 personas: así fue la reunión de los veteranos de montaña

La Agrupación de Montañeros Veteranos del Principado de Asturias celebró ayer su asamblea anual, una cita que sirve cada año para hacer balance de la actividad y, sobre todo, para marcar el camino de los próximos meses. En el encuentro se repasaron las cuentas, las rutas realizadas durante el último ejercicio y el programa previsto para 2026.

El presidente del colectivo, Juan Rionda Mier, destacó que el balance del año pasado es positivo, tanto por la participación como por la continuidad de las actividades. La agrupación supera actualmente los 300 socios, todos ellos mayores de 45 años, y mantiene una programación estable basada en rutas por distintos puntos de Asturias, a las que se suman varias salidas fuera de la comunidad a lo largo del año. La actividad combina senderismo, turismo y, sobre todo, convivencia entre los miembros.

El pasado año, los socios viajaron, entre otros destinos, a Navarra y Extremadura, además de participar en las excursiones periódicas que se organizan a lo largo del año. La fórmula se repite cada temporada: rutas cercanas, escapadas a otros puntos de la península y alguna salida más especial cuando el calendario lo permite. El presidente destacó también la situación económica del colectivo, que mantiene un superávit y unas cuentas saneadas. "Con una cuota tan pequeña, parece ser que se hacemos milagros", afirmó.

La agrupación cuenta con más de 300 miembros y mantiene una cuota anual de 20 euros por socio", explica su presidente. A partir de ahí, el funcionamiento es sencillo: los participantes se apuntan a cada salida en función de su disponibilidad y abonan únicamente el coste del transporte y de la comida. Las excursiones se realizan habitualmente en autobús y suelen reunir a grupos de entre 40 y 60 personas", lo que permite mantener una actividad constante durante todo el año.

Más allá de las rutas, el calendario incluye también varias actividades que se han convertido ya en tradición. Entre ellas destaca la salida al Santuario de Covadonga, donde los socios realizan una ofrenda floral a La Santina y asisten a una misa que suele oficiar el obispo. Después, la jornada continúa con una comida conjunta que se ha convertido en uno de los momentos más esperados del año.

De cara a este año, la programación mantiene la misma línea: rutas por Asturias, varias salidas fuera de la región y nuevas actividades pensadas para mantener un grupo que, con el paso del tiempo, no ha dejado de crecer. La asamblea celebrada sirvió así para confirmar la continuidad de una agrupación que sigue funcionando gracias a la implicación de sus propios socios y a una organización sencilla, pero eficaz.

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