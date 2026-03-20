Ángela Pumariega pone fecha al Paseo de la Fama del Sporting en Gijón

Aquello que Quini, Joaquín, Eraña y Canella respaldaron en 2014 está hoy un poco más cerca de convertirse en realidad. Lo que nació como una idea impulsada desde el corazón del sportinguismo empieza por fin a tomar forma. Hoy, en los aledaños de El Molinón, se dio un paso más en ese camino con la presentación oficial del Paseo de la Fama de las leyendas rojiblancas, un proyecto cargado de memoria, emoción y justicia histórica.

Y si hay una fecha marcada en el horizonte, la puso Ángela Pumariega, vicealcaldesa de Gijón, que dejó claro cuándo el proyecto dejará de ser un boceto en un papel: "La idea es que antes de que finalice el año pueda ser una realidad".

Ese anuncio puso marco temporal a una idea que, como recordó Aníbal Monteagudo, presidente de la Asociación Anselmo López, lleva más de una década latiendo, "un proyecto nacido del corazón, de la memoria y de la justicia", aseguraba el representante de este grupo de seguidores rojiblancos que impulsó el paseo. Un círculo que, según explicó, comenzó en junio de 2014 junto a leyendas del sportinguismo como Quini y Joaquín y que ahora, por fin, empieza a cerrarse. Un camino largo, sostenido por la perseverancia y el amor por la historia del club, que nunca perdió la esperanza de ver este reconocimiento hecho realidad.

Monteagudo definió el paseo como un acto de justicia hacia todos aquellos que hicieron grande al Sporting, insistiendo en que la ciudad no podía vivir "de espaldas al mar" en lo que respecta a su propia cultura futbolística porque "no podemos olvidar a los nombres que han hecho grande a nuestro Sporting", aseguraba. También tuvo palabras de agradecimiento para quienes han empujado el proyecto en los momentos más complicados, recordando especialmente a figuras como Joaquín Aranda o Leli Rubiera, impulsores iniciales de la idea.

"Como gijonesa me hace mucha ilusión", decía Pumariega, que destacó el carácter "emotivo, especial e incluso histórico" del acto, subrayando que el proyecto verá la luz gracias al trabajo conjunto de distintas áreas municipales y a los planes de empleo que permitirán desarrollar tanto las peanas como la parte gráfica del paseo. "Un proyecto que debía estar en Gijón en homenaje a toda la historia de nuestro Sporting", admitía la vicealcaldesa. Un espacio que no solo será homenaje, sino también atractivo turístico en una ciudad profundamente ligada al fútbol. En cuanto a los plazos de la colocación de las placas en honor de 48 leyendas rojiblancas, explicaba que "la idea es que se puedan tener en seis meses, antes de que finalice el año".

El acto también fue respaldado por el club. David Guerra, vicepresidente del Sporting, puso en valor la "determinación de la asociación de liderar el proyecto durante tantos años", su constancia y el espíritu constructivo con el que ha defendido la iniciativa. Para el club, este paseo será "otro lugar de culto" para celebrar el sportinguismo, a escasos metros de El Molinón.

Un homenaje permanente para la historia rojiblanca

Así, entre recuerdos, agradecimientos y emoción, el proyecto da un paso decisivo. Porque lo que durante años fue una idea sostenida por la fe de unos pocos, hoy empieza a convertirse en un símbolo tangible para toda una ciudad. Un homenaje permanente. Un lugar donde la historia del Sporting, por fin, tendrá su paseo.

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"Por lo que fuimos, por lo que somos, por lo que seremos, por el Sporting", finalizó Aníbal Monteagudo.