Avilés reunirá a las mejores promesas del duatlón nacional en los Campeonatos de España 2026
Avilés será el escenario, los próximos 28 y 29 de marzo, de la cita que reunirá a las principales promesas del duatlón nacional con motivo de los Campeonatos de España Cadete, Juvenil y Júnior 2026.
Avilés acogerá los próximos 28 y 29 de marzo a las mejores promesas del duatlón nacional con la celebración de los Campeonatos de España Cadete, Juvenil y Júnior 2026, además del Campeonato de España de Duatlón por Relevos Mixtos de Talentos y el XIII Duatlón de Avilés, que también será Campeonato de Asturias.
Las competiciones tendrán como centro la plaza del Centro Cultural Óscar Niemeyer y el entorno de la ría avilesina, donde se desarrollarán los circuitos de carrera a pie y ciclismo. Durante el fin de semana se concentrarán pruebas nacionales y autonómicas que reunirán a jóvenes deportistas de toda España.
Para la alcaldesa, Mariví Monteserín, este tipo de eventos se ha convertido ya en una cita habitual para la ciudad. “Los grandes eventos deportivos que cada año organiza la Federación Española de Triatlón en Avilés se han convertido en uno de los momentos especialmente esperados por la ciudad”, señala. En su opinión, “el duatlón es una cita muy especial. Hace que toda la ciudad se vuelque en su organización, desde el comercio a la hostelería, pasando por cada ciudadano y ciudadana”.
El sábado 28 de marzo se disputará el Campeonato de España de Duatlón Cadete, Juvenil y Júnior con formato SuperSprint y series clasificatorias por la mañana, mientras que las finales se celebrarán por la tarde. Ese mismo día tendrá lugar también el XIII Duatlón de Avilés, Campeonato de Asturias y prueba puntuable para el ranking nacional.
Avilés refuerza su papel como sede del duatlón nacional
El domingo 29 continuará el programa con el Campeonato de España júnior en distancia sprint y el Campeonato de España de Duatlón por Relevos Mixtos de Talentos, correspondiente a la tercera jornada de la Liga Talento de Triatlón 2026.
Monteserín recuerda además la trayectoria de Avilés como sede de grandes competiciones y anima a los participantes a aprovechar la visita para conocer la ciudad. Recomienda especialmente “que aprovechen su participación en este campeonato para visitar y disfrutar de una ciudad milenaria que se distingue por poseer uno de los cascos históricos medievales mejor conservados del norte de España”.
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