El Caudal pone en marcha su primer torneo femenino, en el que participarán los mejores equipos de la región
El conjunto mierense ha organizado un campeonato de categoría infantil en el que estarán los conjuntos más fuertes de Asturias, con el objetivo de fomentar el deporte femenino en la zona de la Cuenca
Tras anunciar que la próxima temporada contará con un equipo femenino, el Caudal sigue apostando por el fútbol femenino en la región y ha organizado su primer torneo compuesto únicamente por mujeres. El próximo 28 de marzo, el Eliseo Gutiérrez vivirá una jornada repleta de fútbol desde primera hora. Allí se reunirán el Oviedo, Sporting de Gijón, Avilés, Gijón Femenino y el Efro, todos ellos en categoría infantil, para disputar esta nueva competición.
A los principales equipos de la región también se sumará la selección asturiana sub-14, un selecto grupo de las mejores niñas que no forman parte de estos conjuntos y que también estarán presentes en el Eliseo Gutiérrez a final de mes. El torneo nace con el firme propósito de darle visibilidad al fútbol femenino y para promocionarlo en la Cuenca, sobre todo teniendo en cuenta el nuevo equipo que entrará en escena la próxima temporada.
La idea es que este torneo se mantenga en años posteriores y ya pueda jugar también el Caudal como anfitrión, que lleva varias semanas con labores de captación para su nuevo equipo. Habrá dos grupos de tres equipos y los dos primeros clasificados pasarán a las semifinales. La final, compuesta de dos tiempos de 40 minutos, se jugará en la tarde del sábado, y el torneo se cerrará con un obsequio para todas las jugadoras.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Seguridad Social confirma el adelanto del jubilación total sin coeficientes reductores y el cobro íntegro de la presión: un trabajador de la construcción que comenzó a trabajar a los 17 años, con 60 años ya tendría más de 40 años cotizados
- Multado con 100 euros por bajarse del coche echar gasolina, que se ha encarecido, pagar y marcharse: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- A subasta el histórico restaurante Las Delicias de Gijón: el importe mínimo de adjudicación es de 3,7 millones
- Así es el bar más patriota de Oviedo: 'Si ser facha es ser español y estar orgulloso de ello, lo llevo a mucha honra
- Una comunidad de vecinos en Avilés denuncia vivir "encerrados" en su propia casa, unos escalones y un tramo de acera que ellos mismos tuvieron que reformar les separa de la calle: "Ni la ambulancia ni los taxis pueden pasar"
- Alerta general de la Policía Nacional a los asturianos: 'Puertas y ventanas cerradas
- De la magia al sabor: el local de Oviedo que reabre este sábado ¡regalando porciones de tarta!
- Multado con 200 euros un conductor de autocaravana por llevar la baliza v-16 pero no colocar la v-19: la nueva norma la DGT es clara y la Guardia Civil ya vigila de cara a Semana Santa