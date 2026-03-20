El Caudal pone en marcha su primer torneo femenino, en el que participarán los mejores equipos de la región

Tras anunciar que la próxima temporada contará con un equipo femenino, el Caudal sigue apostando por el fútbol femenino en la región y ha organizado su primer torneo compuesto únicamente por mujeres. El próximo 28 de marzo, el Eliseo Gutiérrez vivirá una jornada repleta de fútbol desde primera hora. Allí se reunirán el Oviedo, Sporting de Gijón, Avilés, Gijón Femenino y el Efro, todos ellos en categoría infantil, para disputar esta nueva competición.

A los principales equipos de la región también se sumará la selección asturiana sub-14, un selecto grupo de las mejores niñas que no forman parte de estos conjuntos y que también estarán presentes en el Eliseo Gutiérrez a final de mes. El torneo nace con el firme propósito de darle visibilidad al fútbol femenino y para promocionarlo en la Cuenca, sobre todo teniendo en cuenta el nuevo equipo que entrará en escena la próxima temporada.

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La idea es que este torneo se mantenga en años posteriores y ya pueda jugar también el Caudal como anfitrión, que lleva varias semanas con labores de captación para su nuevo equipo. Habrá dos grupos de tres equipos y los dos primeros clasificados pasarán a las semifinales. La final, compuesta de dos tiempos de 40 minutos, se jugará en la tarde del sábado, y el torneo se cerrará con un obsequio para todas las jugadoras.