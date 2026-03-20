El piloto praviano Ruiloba sorprende en Alicante: fue el mejor con el Lancia en el rallye La Nucía
"Cohete" Suárez, el otro asturiano con opciones de victoria, sufrió problemas de ajuste
El praviano Diego Ruiloba marcó el mejor crono en el tramo de calificación del rallye La Nucía (Alicante), primera prueba del Supercampeonato de España. El asturiano, copilotado por Ángel Vela, sorprendió a todos sus rivales en el estreno del Ypsilon Rally2 HF Intégrale del equipo Lancia Corse España. Segundo fue el madrileño Pepe López con el Hyundai i20 N Rally2.
Unos problemas de ajuste retrasaron a "Cohete" Suárez, el otro praviano con opciones de victoria. Hoy se disputan 4 tramos cronometrados.
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