La RFEF subasta un local en Gijón por más de 150.000 euros para “optimizar sus recursos”
El máximo organismo del fútbol nacional espera recaudar más de cinco millones de euros entre las 14 propiedades que pondrá en subasta en el mes de mayo
J.V. | EFE
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha sacado a subasta 14 inmuebles repartidos por las distintas provincias de España, siendo una de ellas en Gijón, con el propósito de mejorar la eficiencia de recursos, según se aprobó en la Asamblea General. Se trata de un local comercial ubicado en una primera planta de la Avenida Costa, con una superficie útil de 144,78 metros cuadrados y que, en la primera subasta, saldrá a un precio de 160.782,62 euros.
El resto de inmuebles se reparten entre las provincias de Vitoria, Almería, Badajoz, Córdoba, Valencia, Madrid, Palencia, Pamplona y Sevilla. Dichas propiedades estaban "en desuso, y alguno de ellos casi en estado de abandono", puntualizó Manuel Lalinde, director general de la RFEF. Entre ellas figura la antigua sede de la Liga Nacional de Fútbol Sala en la calle Mateo Inurria de Madrid, un chalet de tres plantas con una superficie construida de trescientos noventa metros. Entre todas las propiedades en subasta, la RFEF espera recaudar más de 5 millones de euros.
Para la subasta, la RFEF ha optado por la empresa pública SEGIPSA para llevar a cabo la organización del proceso, cuyos ingresos irán destinados en parte a las Federaciones Autonómicas. La subasta, que tendrá lugar en el Auditorio de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda de Madrid, se celebrará, a partir de las 16:00 horas, el próximo 21 de mayo, informa la la federación española en un comunicado. "La RFEF da así un nuevo paso hacia la optimización de recursos, liberando el peso económico que supone el número de inmuebles en propiedad que no ofrecen una utilidad diaria", concluye.
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