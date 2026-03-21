Argüelles y Tenreiro reinan en el Trail del Tamburiello
La prueba reúne a 500 corredores y sirve para determinar los campeones de Asturias
Bruno Argüelles y Bea Tenreiro se proclamaron campeones de Asturias de trail tras ser los más rápidos en Tamburiello, donde se dieron cita más de 500 corredores. El atleta del Piloña Deporte recorrió los 22 kilómetros -con un perfil más montañero que en ediciones anteriores- en 1:57:03, por delante de Averyanov Vladimir (2:02:48) y Pablo Fernández (2:05:05). En femenina, Tenreiro, del Recta Final Toscaf, completó el Trail en 2:29:30, seguida de Ana Junquera (2:36:27) y Natalia Fernández (3:10:13). En la jornada de ayer también se disputó el Regional en categorías inferiores. Pese a entrar los primeros por línea de meta, Andrés García no es reconocido como campeón por un problema con su licencia y, de igual forma, Laura López -la más rápida en categoría femenina- fue descalificada por perder la manta térmica antes de llegar a meta.
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