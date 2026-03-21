Círculo Gijón roza el descenso a Tercera FEB tras caer ante Cáceres

El drama del Círculo Gijón continúa. El equipo dirigido por Nacho Galán cayó derrotado ante el Cáceres por 89-75 y está cada vez más cerca de consumar su descenso a Tercera FEB. Tras el triunfo inesperado del Jaén ante el Ponferrada (79-84), el cuadro gijonés, colista de la categoría, está a tres partidos de la salvación y tan solo restan cuatro para que finalice la liga.

El encuentro en Extremadura comenzó igualado, pero el Círculo llegó al descanso siete puntos por debajo en el marcador, una cifra remontable, pero que se hizo notablemente mayor en un tercer cuarto para olvidar, en el que el Cáceres amplió la ventaja hasta los 15 puntos. En la recta final apretó el cuadro asturiano, que se llevó el parcial, pero que nunca llegó a incomodar a su rival ni a estar cerca de poner en apuros al Cáceres.

Inmersos de lleno en la recta final, ya no hay margen de error para el conjunto gijonés, que tiene que ganar todos sus encuentros y esperar un milagro en otras canchas de España.

Suerte dispar para el resto de equipos asturianos

La suerte fue variopinta en el resto de equipos asturianos. En la Liga Femenina 2, el Siroko Gijón sufrió una dura derrota ante el líder de la categoría, el Maristas Coruña (57-85), y el Abril Adba Sanfer venció al TGN Basquet por 79-70.

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En Tercera FEB, el Universidad de Oviedo venció al Ulla Oil Rosalía (93-90) y se mantiene segundo, mientras que el Navia ganó en casa al Ineltron Santo Domingo Betanzos (104-77).