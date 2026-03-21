El Club Bádminton Oviedo jugará el play-off por el título

El Club Bádminton Oviedo cerró la fase de grupos de la División de Honor con una victoria por 5-2 ante San Fernando Valencia en el Corredoria Arena, resultado que le asegura la segunda plaza del Grupo A y el acceso al play-off por el título. El equipo ovetense encarriló el duelo tras imponerse en el mixto y el dobles femenino, para después sentenciar con los triunfos individuales de Yeily Ortiz, Iván Torre y Laura Álvarez. Oviedo se medirá ahora a Puertas Padilla Cartagena en semifinales.

El Astures cerró la fase regular con una derrota por 5-2 ante el Recreativo IES La Orden. El conjunto gijonés solo pudo sumar en el dobles femenino y en el último individual, ya sin opciones. Con este resultado, el Astures finaliza en la zona baja del grupo y tendrá que disputar el playoff por la permanencia para asegurar su continuidad en la categoría.