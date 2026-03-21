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El Confía Base Oviedo apuesta por un perfil experimentado en busca de la salvación: Juan Moreno dirigirá al equipo hasta final de temporada

El técnico leonés, con un ascenso a Asobal a sus espaldas y una dilatada trayectoria a nivel nacional e internacional, toma las riendas del conjunto carbayón

Juan Moreno, nuevo entrenador del Base Oviedo

Juan Moreno, nuevo entrenador del Base Oviedo / LNE

Javi Viso

Javi Viso

Oviedo

El Confía Base Oviedo ya tiene sustituto de Daniel Bandrés de cara a estas últimas jornadas ligueras. Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, el cuadro carbayón apuesta por Juan Moreno (León, 1958), un técnico con más de 30 años de experiencia tanto nacional como internacional en los banquillos. El leonés se compromete hasta final de temporada y, gracias al parón de selecciones, tendrá una semana de entrenamientos por delante antes de su debut oficial ante el San Pablo Burgos en Vallobín.

Moreno fue entrenador de la selección española Promesa y Juvenil entre 2002 y 2007 y también head coach de la selección de Chile Femenina en la campaña 14-15. Entre sus logros más destacados está un ascenso a Liga Asobal con el Villa de Aranda en 2012. En su última experiencia entrenó al Dragunas Klaipeda, de la primera división lituana, donde consiguió la Supercopa masculina en 2024. Ahora afronta un exigente reto con el Confía Base Oviedo, en la zona baja de la División de Honor Plata.

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