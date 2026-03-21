La familia de Álvaro Fidalgo sueña con el Mundial: “Verle jugarlo sería como si me tocase la lotería”

Las opciones de que Asturias tenga un futbolista en el Mundial se concentran en un nombre propio: Álvaro Fidalgo. El centrocampista sierense, que el pasado mes de enero firmó por el Betis tras cinco temporadas en el América, consiguió la nacionalidad azteca y Javier Aguirre, el seleccionador nacional, ha seguido sus evoluciones hasta convocarle para esta ventana FIFA, en la que disputará dos amistosos ante Portugal y Bélgica. LA NUEVA ESPAÑA se desplaza hasta Hevia, en Siero, el pueblo natal del futbolista, donde su abuelo, Rafa, y uno de sus descubridores, José Manuel Rodríguez "Barri" se muestran muy orgullosos de todo lo que está consiguiendo Fidalgo. Y, al igual que Fidalgo, sueñan en grande: "Verle jugar el Mundial sería como si me tocase la lotería, el premio gordo", asegura su abuelo.

Ambos se sientan a tomar el café, una cita casi ineludible a lo largo de la semana en su casa con jardín en Hevia. El día, además, acompaña. También la ocasión, con un buen tema que tratar: la primera convocatoria absoluta de Fidalgo con una selección, en este caso la mexicana. "Está a la puerta y ojalá consiga derribarla. Es lo máximo a lo que se puede aspirar como futbolista", dice Barri, mientras que Rafa se muestra ilusionado: "Y si llega a destacar, ni te cuento…". Su abuelo jugó en el Oviedo a finales de los años 60, aunque la mayor parte de su carrera lo hizo vistiendo los colores del Langreo. "Yo igual tenía más cojonera que él, pero tiene mucha más calidad", admite entre risas. Y repasan los inicios del, probablemente, mejor futbolista asturiano del momento.

Con más de 200 partidos a sus espaldas, Fidalgo se fue del América como una leyenda y ahora trata de asentarse en la Primera División de la mano del Betis, donde ya ha dejado su sello con gol incluido en el derbi andaluz. "Que juegue en el Betis es una gran alegría, es muy buen chico y se lo merece todo. Vive el fútbol como nadie", prosigue Rafa. En sus inicios, el sierense comenzó jugando en el Condal, aunque en su etapa de benjamines se fue al Real Oviedo, donde estuvo hasta su primer año de infantil. "Lo que más llamaba la atención de él era la calidad. Era muy listo. Abusaba de todos los compañeros en los partidos, regateaba de aquí para allá siempre", recuerda su abuelo.

Álvaro Fidalgo con su abuelo Rafa. / Lne

El Barcelona y el Madrid se pelearon por incorporarlo en categorías inferiores

Barri, exfutbolista y exentrenador del Langreo, fue uno de sus descubridores. Fundó la agencia de representación ARB Asesores y muy pronto se fijó en aquel joven que despuntaba como azul y que se iría a Mareo durante dos temporadas antes de dar el gran salto. "Te llamaba la atención porque era el mejor", y confiesa que "el primer equipo que se interesó por Fidalgo fue el Barcelona". Sin embargo, la entrada en la dirección deportiva de Guillermo Amor pospuso unas negociaciones en las que se acabaría imponiendo el Madrid. "Siempre tuvo condiciones para jugar en un estilo Barça y acabó siendo capitán general en el Castilla", desvela Barri.

Su gran puesta de largo se produjo en 2018, cuando debutó con el Madrid en el duelo copero ante el Melilla de la mano de Santiago Solari, su gran valedor después en el América. "Vimos el partido allí, estaba hasta asustado", dice Rafa, que incluso se emociona recordándolo. El abuelo admite ser "del Madrid cerrado" y reconoce que "me hubiera gustado que se quedase", aunque no hay persona más orgullosa que él de que esté en el Betis. "Es un gran equipo, tienen muy buenos jugadores, mira sus extremos que son rápidos como rayos".

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Regresar al fútbol de élite en España era "su gran ilusión". Fidalgo lucha con el conjunto verdiblanco por jugar la Champions la próxima temporada y ya está en los cuartos de final de la Europa League. La final es en Turquía y, pese a que su abuelo le tiene miedo a los aviones por una mala experiencia, está dispuesto a volar si su nieto la juega. "Hablamos con un médico para que me de una inyección y que despierte ya allí directamente", bromea. Mientras, Fidalgo trata de sentarse en un Betis plagado de estrellas, con el firme propósito de cumplir su sueño del mundial, ese que comparte el propio futbolista y toda su familia. "Es un premio al esfuerzo que ha hecho durante toda su vida", acaba Barri.