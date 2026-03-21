Javi Grillo mete en apuros al Marino en su partido ante el Real Ávila

Real Ávila 1 Marino 1 Real Ávila: Óscar (2), Del Amo (1), Pascual (2), Fer Díaz (2), Urbina (1), Vitolo (2), Pérez (3), Markel Ruiz (3), Víctor (2), Serrano (3) y Sarr (2). Cambios: Javi Grillo (3) por Sarr, min. 46. Diego Lorenzo (2) por Pérez, min. 74. Alonso (1) por Víctor, min. 74. Marino de Luanco: Dennis (2), Borja (3), Orfila (2), Guaya (2), Pelayo (1), Iñigo (2), Basurto (2), Alberto (2), Andreu (3), Marcos (2) y Leyva (3). Cambios: Fuentes (2) por Pelayo, min. 62. Tejera (2) por Andreu, min. 62. Samu (2) por Leyva, min. 79. Dani Sáez (1) por Basurto, min. 79. Óscar (1) por Iñigo, min. 88. Goles: 1-0, min. 52: Serrano. 1-1, min. 66: Tito Leyva. 2-1, min. 83: Javi Grillo. Árbitro: Pastoriza Iglesias (comité gallego). Tarjetas amarillas a los locales Del Amo, Michael y Alonso; y a los visitantes Iñigo, Dennis, Orfila, Andre y Alberto. Estadio Adolfo Suárez

El Marino de Luanco rozó un resultado positivo en el Adolfo Suárez, pero terminó cediendo por 2-1 ante un Real Ávila que aprovechó mejor sus momentos en un partido equilibrado y de escasas concesiones, fiel al guion previsto para un conjunto asturiano competitivo y ordenado.

Los de Sergio Sánchez supieron contener durante muchos minutos el empuje local, sosteniéndose en su disciplina defensiva y en un trabajo colectivo que dificultó la fluidez del Real Ávila. Las primeras aproximaciones fueron para el conjunto abulense, aunque sin desbordar con claridad al entramado visitante. En el minuto 11, una acción embarullada a punto estuvo de costarle caro al Marino, cuando Guaya, en un intento de despeje, rozó el gol en propia puerta, pero el balón se estrelló en el palo. El propio defensa reaccionó con rapidez para evitar el remate posterior de Vitolo.

El Real Ávila insistía, especialmente a balón parado, como en el minuto 34, cuando una falta lateral ejecutada por Pérez se envenenó y acabó rozando el poste sin que nadie lograra desviar el balón. A pesar de estas acciones, el Marino mantenía el orden y lograba llegar al descanso con el empate inicial.

Tras la reanudación, el equilibrio se rompió en el minuto 52, cuando Serrano adelantó al conjunto local. El gol obligó al Marino a dar un paso al frente sin perder su estructura, consciente de que debía encontrar el momento adecuado para golpear. Y ese momento llegó en el minuto 66. Leyva, uno de los hombres más activos en ataque, logró establecer la igualada (1-1) y devolver al Marino a un partido que, por desarrollo, se mantenía abierto y sin un dominador claro.

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Con el empate, el choque entró en una fase más incierta, con ambos equipos midiendo riesgos. El Marino parecía haber hecho lo más difícil, pero en el tramo final volvió a inclinarse la balanza. En el minuto 83, Javi Grillo firmó el 2-1 definitivo, dejando sin premio el esfuerzo del conjunto asturiano. Este es el cuarto encuentro consecutivo sin victoria para los luanquinos, que se meten en serios apuros y ya están a solo un punto de los puestos de descenso. Su próximo rival será el Ourense en Miramar, a partir de las 18:00 horas.