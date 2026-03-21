El Langreo logra un valioso empate en Sarria
El Unión firma las tablas ante un rival directo con un gol de René e iguala a puntos al Rayo Cantabria, fuera del descenso
área 11
Sarriana 1 Langreo 1
Sarriana: Pirot (2), Piay (1), Maicón (1), Parga (1), Berardozzi (3), Keko (2), Vilán (2), Iago Díaz (2), Millán (2), Edu (3) y Santi (2).
Cambios: Clavería (1) por Santi, min. 64. Freire (1) por Iago Díaz, min. 64. Hugo Villaverde (1) por Edu, min. 73. Ju (s.c.) por Keko, min. 87. Boedo (s.c.) por Vilán, min. 87.
Langreo: Adrián Torre (3), Maza (1), Ojeda (1), Liam López (2), Álex Menéndez (2), Juan López (1), Lucas (2), René (2), Omar Álvarez (2); Borja González (1) y Sergio Neira (1)
Cambios: Iván González (2) por René, min. 46. Sergio Orviz (1) por Ojeda, min. 58. Rieno (1) por Borja González, min. 58. Enol (1) por Rieno, min. 76. Zapico (s.c.) por Neira, min. 86.
Goles: 0-1, min. 6: René. 1-1, min. 41: Millán, de penalti.
Árbitro: Alonso Infante (comité castellano-leonés). Tarjetas amarillas al local Piay, y a los visitantes René, Imar Álvarez, Ojeda, Sergio Neira y Sergio Orviz.
A Ribela.
El UP Langreo logró sacar un valioso empate (1-1) en el estadio A Ribela ante el Sarriana, que dispuso de las mejores ocasiones de gol. Los visitantes se adelantaron con un gol de René y los locales empataron con un tanto de penalti de Millán.
Los de Manel Menéndez se adelantaron en el marcador en su primer acercamiento con peligro sobre el área rival en una jugada por la banda izquierda en la que Álex Menéndez centró al área, el central local Parga falló en el despeje, el balón quedó muerto dentro del área para que René empujara el balón a la red tras tocar en el larguero a los 6 minutos. No pudieron empezar mejor las cosas para el bloque azulgrana, pero los locales siguieron llevando la batuta en el partido, poniendo en problemas a la zaga asturiana.
Los locales lograron empatar el partido a los 41 minutos, gracias a un penalti señalado a su favor por un derribo de Borja González sobre Vilán. El encargado de transformar la pena máxima fue Millán, que engañó a Adrián Torre, que se tiró al lado contrario.
Tras la reanudación, el conjunto gallego siguió dominando territorialmente y fue el que generó más peligro ante un conjunto asturiano que se vio obligado a encerrarse atrás. Adrián Torre fue uno de los más destacados y los gallegos estrellaron un balón a la madera, pero el Unión consiguió un punto que le permite estar empatado con la salvación.
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