Pablo Carreño ya está en la final en Murcia y se medirá a un rival español
El tenista gijonés se impuso con contundencia al belga Kimmer Coppejans y se verá las caras mañana ante Roberto Carballés
Pablo Carreño está a un solo paso de conseguir su primer título en este 2026. El tenista gijonés resolvió por la vía rápida su duelo de semifinales en el Challenger de Murcia, con una cómoda victoria ante el belga Kimmer Coppejans por 6-2 y 6-3 en una hora y cuarto de partido, y ya conoce su rival en este domingo: el tinerfeño Roberto Carballés.
De esta forma, el público local vivirá la final soñada al inicio del torneo, con dos españoles en el duelo de este domingo. Carballés derrotó a Jesper De Jong por 2-6, 6-4 y 6-4 en más de dos horas de partido. El duelo es importante para Carreño, que no sólo tiene el juego el título, sino también la posibilidad de regresar al top 100 del ranking ATP mundial. Actualmente se encuentra en el puesto 117, pero en caso de victoria, el gijonés conseguirá los puntos necesarios para regresar entre los mejores. Por su parte, Carballés se encuentra en el 165. Un duelo entre dos tenistas experimentados (34 años tiene Carreño, por los 32 de tinerfeño) que harán vibrar a la pista central en Murcia.
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