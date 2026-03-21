Suárez "Cohete" gana el rally de La Nucía

El praviano José Antonio Suárez "Cohete" ganó en el día de ayer con el Fabia RS Rally2 del equipo Škoda Recalvi el rally de La Nucía, la primera prueba puntuable para el Supercampeonato de España de la especialidad. Suárez, pluricampeón de España, al igual que su copiloto Alberto Iglesias, inician la temporada 2026 de la mejor forma posible.

El éxito asturiano en Alicante se reforzó con la tercera plaza conseguida por el también praviano Diego Ruiloba, quien copilotado por Ángel Vela estrenaba el Ypsilon Rally2 HF Integrale del equipo Lancis Corse España. Intercalado entre ambos pravianos acabó el gallego Iván Ares. El éxito asturiano y praviano se reforzaba con la primera plaza de Adrián Blanco en la Copa Hyundai i20 N Rally y el segundo puesto en el Desafío Peugeot del moscón Pablo Fernández.

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Ayer los participantes soportaron una dura jornada climatológica con los tramos cronometrados de la mañana, en condiciones muy difíciles y un asfalto húmedo, mojado y seco que hacía muy difícil la elección idónea del neumático. Ares pronto se vio acosado por Suárez Cohete (Škoda) y Cagiao (Citröen), que fue ascendiendo hasta ponerse líder del rally. Un pinchazo le apartó de una posible victoria.