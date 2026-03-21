Suárez “Cohete” gana el rallye de La Nucia
El praviano Impone el Škoda y Ruiloba logra la tercera plaza en un campeonato muy prolífico para Asturias
El praviano José Antonio Suárez “Cohete” ganó en el día de hoy con el Fabia RS Rally2 del equipo Škoda Recalvi el rally de la Nucía, la primera prueba puntuable para el Supercampeonato de España de la especialidad. Suárez, pluricampeón de España, al igual que su copiloto Alberto Iglesias, inician la temporada 2026 de la mejor forma posible.
El éxito asturiano en Alicante se reforzó con la tercera plaza conseguida por el también praviano Diego Ruiloba, quien copilotado por Ángel Vela estrenaba el Ypsilon Rally2 HF Intégrale del equipo Lancis Corse España. Intercalado entre ambos pravianos acabó el gallego Iván Ares.
El éxito asturiano y praviano se reforzaba con la primera plaza de Adrián Blanco en la Copa Hyundai i20 N Rally y el segundo puesto en el Desafío Peugeot del moscón Pablo Fernández.
Ayer los participantes soportaron una dura jornada climatológica con los tramos cronometrados de la mañana, en condiciones muy difíciles y un asfalto húmedo, mojado y seco que hacía muy difícil la elección idónea del neumático.
Ares pronto se vio acosado por Suárez Cohete (Škoda) y Cagiao (CITROEN) que fue ascendiendo hasta ponerse líder del rally. Un pinchazo le apartó de una posible victoria.
Suscríbete para seguir leyendo
- La guerra de Irán golpea al aeropuerto de Asturias: ya hay al menos un vuelo cancelado
- Bob Esponja, la receta para que los niños aprendan a hacer una resucitación cardiopulmonar en Piedras Blancas: 'Hay que adaptarse para que les sea más fácil
- El transitado puente de Oviedo que volverá a abrir: costará 900.000 euros y las obras durarán siete mses
- Multado con 100 euros por bajarse del coche echar gasolina, que se ha encarecido, pagar y marcharse: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Arranca la nueva vida del edificio de Minas en Oviedo: ochenta trabajadores de la Universidad se instalarán después de Semana Santa
- Un incendio por la noche calcina parte de la conocida Parilla Los Sauces en Avilés
- Es uno de los momentos más duros desde que abrimos', sostienen los propietarios de la parrilla avilesina arrasada por el fuego de madrugada
- Una comunidad de vecinos en Avilés denuncia vivir "encerrados" en su propia casa, unos escalones y un tramo de acera que ellos mismos tuvieron que reformar les separa de la calle: "Ni la ambulancia ni los taxis pueden pasar"