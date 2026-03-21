El Telecable se reencuentra con la victoria ante el Voltregá

El Telecable H.C. regresó a la senda de la victoria tras imponerse con claridad a un C.P. Voltregá que planteó un partido muy serio en defensa, pero que no pudo frenar el caudal ofensivo de las asturianas.

El conjunto dirigido por Natasha Lee salió decidido a imponer un ritmo alto desde el inicio, encerrando a su rival en su área. Las catalanas resistían con una defensa muy cerrada, mientras las locales movían la bola con velocidad y generaban ocasiones que obligaban a intervenir con acierto a Queralt Sala.

La superioridad local se acentuó tras la tarjeta azul a Joana Comas, circunstancia que aprovechó Nuria Almeida para abrir el marcador al rematar un rechace. A pesar de un susto en un contragolpe visitante bien resuelto por Viki Caretta, el dominio del Telecable fue constante.

En la reanudación, el guion se mantuvo. El Voltregá continuó replegado, buscando opciones al contragolpe, mientras el Telecable insistía sin acierto inicial. La tensión creció hasta que Marta Piquero firmó el segundo con un disparo a la escuadra. Sin embargo, la reacción catalana fue inmediata con el tanto de Esther Vistós.

Lejos de dudar, las gijonesas incrementaron aún más su presión y resolvieron el encuentro en apenas unos minutos. Nuria Almeida, con una gran acción tras la portería, y Ana Catarina, tras una brillante jugada individual, encarrilaron definitivamente el triunfo. Ya en la recta final, Laia Juan cerró la goleada.

El Telecable suma tres puntos importantes y refuerza su confianza antes de afrontar el próximo compromiso ante el C.P. Fraga.

El eNe Opoisiciones pierde

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