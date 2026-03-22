El Alimerka Oviedo Baloncesto, con todo a Mallorca en busca de su quinto triunfo consecutivo

El Alimerka Oviedo Baloncesto quiere meter la quinta marcha en Mallorca. El conjunto carbayón visita la cancha del Fibwi Mallorca Basquet Palma con el firme objetivo de conseguir su quinto triunfo de forma consecutiva para seguir asentándose en los puestos de play-off de ascenso a la máxima categoría. En una semana especial por la renovación por tres temporadas más de su entrenador, Javi Rodríguez, el técnico quiere terminarla por todo lo alto. “Estoy feliz y muy agradecido al club por la confianza y el apoyo que he tenido estos años. Pero a corto plazo lo más importante es ganar hoy”, admite en la previa.

La renovación es una declaración de intenciones del proyecto continuista del Alimerka Oviedo, que quiere seguir creciendo de la mano de su espectacular cancha. “Lo más importante y el principal objetivo es que el Palacio se llene. Que vengan más de cuatro mil personas es uno de los grandes éxitos del club. Es un proyecto de todos y todo el mundo tiene que sumar”, prosigue el técnico.

Partido Alimerka Oviedo Baloncesto-Gipuzkoa / Julián Rus / OCB / LNE

La salvación ya es matemática

El Alimerka Oviedo llega en un gran momento, con cuatro triunfos consecutivos, una línea con la que Rodríguez está más que satisfecho. “Esta es la identidad y el reflejo de lo que yo buscaba en verano. El equipo cree en esa manera de jugar, entrenamos para ello, la gente disfruta de nuestro baloncesto y estamos en una situación muy buena para nosotros”, explica. Además, tras la derrota del Tizona, la salvación del cuadro carbayón ya es matemática. Ahora todos los esfuerzos se centran en acabar de la mejor manera posible la temporada y poder jugar la promoción.

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Esta tarde, a partir de las 18:00 horas, el Alimerka visita al Fibwi Mallorca Basquet Palma, un rival por debajo en la tabla, pero que no le pondrá las cosas nada fáciles a los ovetenses. “Es una cancha muy difícil ante un rival muy difícil. Lo sabemos porque es un equipo duro, que juega aguerrido y es un poco parecido a nosotros: con intensidad, con contacto…” y explica la clave para ganar. “Sabemos que va a ser un partido en el que tenemos que ir allí pensando en que desde el minuto uno tenemos que imponer un poco nuestro estilo de juego, porque si nos dejamos imponer por el de ellos, tendremos un problema”, zanja.