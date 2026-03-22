Gran triunfo en Sant Cugat del Belenos, que sigue en la cuerda floja (31-38)

El Pasek Belenos no se rinde en su lucha por mantenerse en la División de Honor Élite del rugby masculino español y ayer logró un gran triunfo en el campo del Sant Cugat, segundo clasificado (31-38). Arthur Lennon, la última incorporación del equipo avilesino, resultó decisivo en el triunfo del conjunto asturiano, que pese a todo continúa en una posición muy delicada por los triunfos de sus rivales directos, Les Abelles y Valencia R.C.

Victoria clave del Belenos en Sant Cugat

El próximo final, partido trascendental del Pasek Belenos en el Muro de Zaro contra Ingenieros Industriales.