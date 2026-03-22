La grupista Clara Zornoza, con dos oros, protagonista asturiana del Campeonato de España infantil de natación

Clara Zornoza, deportista del Grupo Covadonga, fue la gran protagonista asturiana del Campeonato de España infantil de invierno de natación, que concluyó este domingo en Sabadell. La gijonesa logró dos medallas de oro, en 200 y 400 estilos, actuaciones a las que sumó un séptimo puesto en los 200 braza. También resultó destacada la labor de otra nadadora del Grupo, Julia Suárez, que fue cuarta precisamente en la prueba de 200 braza.

Clara Zornoza, con una de sus medallas del Campeonato de España. / RGCC

Son jornadas de alegría en el Club Natación Avilés gracias a su joven nadadora Emma López, que en su estreno en una competición nacional entró en la final B de 50 braza, siendo novena en la clasificación del año 2012 y batiendo la mejor marca de 14 años del club, con 35.26.

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Del resto de asturianos, Sylvia van der Sanden, del Grupo, fue novena en 400 libres y 12ª en 200 libres; sus compañeras Julia Díaz y Julia Calvo, novena en 100 braza y 7ª en 1.5000 libres, y Javier Lodos, del Santa Olaya, séptimo en 200 estilos.