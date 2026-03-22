Al habla Juan Moreno, nuevo entrenador del Confía Base Oviedo: "Soy un creyente absoluto de que nos vamos a salvar"

Con el equipo cerca de los puestos de descenso, el Confía Base Oviedo decidió dar un giro de timón en su banquillo. Daniel Bandrés fue destituido y el club carbayón apuesta por la experiencia de Juan Moreno (León, 1958), un técnico con más de 30 años en el mundillo del balonmano que tiene en su currículum un ascenso a Asobal, varios títulos internacionales y también experiencia en la selección chilena femenina y la española Promesa y Juvenil. Son horas frenéticas para el leonés, que asume el reto de disputar los últimos seis encuentros ligueros y conseguir la permanencia, en la que cree ciegamente.

¿Cómo se gestó su llegada?

Yo estaba en León con mi campus internacional de jugadoras chilenas, que todos los años vienen en febrero. Ricardo (el director deportivo y hasta ahora técnico interino) es un buen amigo mío y lo entrené en el pasado. Hay una relación que va más allá de lo deportivo y mi nombre siempre ha estado ahí. Estoy encantado de poder echar una mano y ayudar en todo lo que pueda.

Después de varias experiencias fuera, ¿tenía ganas de entrenar de nuevo en España?

Claro. A medida que cumples años el irte fuera pesa más. He tenido ofertas para irme a Catar y no he ido, que menos mal porque ahora está lo de la guerra. Tengo muchos amigos que están allí y me cuentan que ven y escuchan los misiles. Esta vida de nómada tiene un precio familiar altísimo y muchísima soledad. El balonmano no es como el fútbol, donde ganan millones de euros. Aquí no compensa tanto, soy de León y este proyecto tan cercano y tan próximo a todos los niveles es ideal.

Llega para un mes y medio de competición, eso siempre dificulta la tarea del entrenador.

Vamos a aderezar el guiso con un poquito de sal con esos aspectos que esperemos que tengan una gran influencia en el juego. Es cierto que no hay mucho tiempo, nos tenemos que adaptar rápidamente a las circunstancias, pero no es una situación nueva para mí. No se pueden cambiar muchas cosas en un mes y medio, pero me sentiría contento con que el equipo consiga la permanencia que es el gran objetivo. Además, me gustaría que el club y los jugadores sintieran que Juan Moreno les ha ayudado.

¿En qué aspectos va a incidir más?

Veo al equipo con un margen de mejora muy alto, sobre todo en dos ámbitos. Lo bueno a nivel defensivo lo vamos a mantener, pero quiero aportarle más rapidez al juego. Quiero aportar una visión de balonmano más moderno y variar más en el ataque posicional. Son dos pequeños matices que trataremos de mejorar, aunque va a ser difícil por el tiempo.

El equipo depende de sí mismo para salvarse.

Soy un creyente absoluto de que nos vamos a salvar. Tenemos partidos clave ante el Soria y el Málaga que hay que ganar. Estamos en el umbral competitivo y si soy capaz de sumar un poco más y de no restarlo, a poco que le demos de engrasar esos detalles sacaremos algún punto. No estamos hablando de quimeras, ganar a estos rivales es posible porque el fortín de Vallobín es muy competitivo.

El lunes dirige su primer entrenamiento. Una de las claves es que el vestuario mantenga la fortaleza mental.

El mensaje que me ha transmitido el club es que la plantilla está emocionalmente entera y que no hay rupturas. Yo voy tranquilo, el equipo está ilusionado para ver qué puedo aportar ahora que llego fresco a esta recta final y eso es un punto a favor. Las temporadas son eternas, pero llego con muchas ganas de aportar y los jugadores lo van a notar.

Un mensaje para la afición

Noticias relacionadas

Queremos ofrecerle un juego más vistoso a la gente. El público prefiere ver un juego más dinámico, pero tienen que ser tolerante a los errores porque vamos a cometer más. Cuando aceleramos el juego los errores van a aparecer y la grada tendrá que ser comprensiva, sobre todo al principio. Sé que el público está con el equipo y tenemos ahí un octavo jugador que va a apoyar hasta el final.