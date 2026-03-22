Imparable Isabel Barreiro: la atleta asturiana barre en "Os 10.000 peregrinos" en Santiago

Isabel Barreiro volvió a demostrar su excelente momento de forma en Os 10.000 peregrinos celebrados en Santiago de Compostela, una carrera organizada por la Diputación de La Coruña que gana fama cada año y que en esta edición alcanzó su récord de participación, con 4.000 corredores. La gijonesa, "Asturiana del Mes" de enero de LA NUEVA ESPAÑA por sus valores deportivos, a los que añadió ese mes el título del Campeonato de España de cross, venció con suficiencia en la categoría femenina, pero además logró la novena mejor marca entre todos los participantes, 33 minutos y 35 segundos, récord femenino de la prueba.

Isabel Barreiro y Adel Mechaal comparten el primer lugar del podio en Santiago. / Deputación da Coruña

Barreiro, atleta del Adidas, fue seguida en meta por las gemelas Demeku y Debritu Paniagua, internacionales gallegas del Club Atletismo Pino, a las que sacó una considerable distancia en una de sus pruebas favoritas: Demeku registró 35.30 y "Debris" 35.38. En categoría masculina, el vencedor fue el favorito Adel Mechaal, que paró el reloj en 30.10. Hubo un susto en la meta, ya que un participante sufrió un paro cardiorrespiratorio, pero fue estabilizado posteriormente.