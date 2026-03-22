Javi Rodríguez, entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto, tras ganar en la cancha de Fibwi Palma: "Hemos hecho un partido de 10"

Javi Rodríguez se fue de nuevo muy satisfecho con su equipo, el Alimerka Oviedo Baloncesto, por el trabajo realizado en la victoria por 69-95 en la cancha del Fibwi Palma. Es la quinta seguida del equipo, que se consolida en puestos de playoff. Así analizaba el técnico gallego del OCB la victoria de su equipo:

Valoración del partido: "El mejor partido defensivamente de la Liga"

“Tiene mucho mérito el ganar y cómo hemos ganado hoy, en la primera parte, sobre todo en el primer cuarto, hemos sufrido un poco con Bombino en el bloqueo directo, pero a partir de ahí nuestro partido defensivamente ha sido de los mejores de la Liga posiblemente; hemos intentado que sus exteriores en ningún momento estuviesen cómodos en las salidas de abajo hacia arriba. Hemos destruido, hemos jugado con contacto, hemos jugado duros en defensa, con ritmo en ataque, buscando situaciones de tiradores, situaciones de bloqueo directo; creo que en la defensa ha estado la clave del partido. La segunda parte nuestra ha sido de un nivel altísimo, hemos intentado ajustar el bloqueo directo cuando nos estaban haciendo daño. Muy contento con la victoria y muy contento con los chicos".

Una rival que tiene "mucho mérito"

"Es una liga muy complicada y tiene mucho mérito lo que está haciendo (el Fibwi Palma) y es importante poner en valor su temporada. El inicio sorprendió a todos, pero es un equipo muy complicado, que tiene carácter, tiene personalidad, que si no le juegas más duro que ellos es muy peligroso. Creo que enfrente ha tenido a un OCB que ha jugado con más dureza con ellos y eso le puede incomodar".

La victoria, "mérito" del Oviedo Baloncesto

"Para mí es mucho mérito de nosotros, ellos tienen mucha calidad, son capaces de anotar, son tíos que van al frente, para mí es 100% mérito nuestro, no les hemos dejado jugar cómodos. Hemos hecho un partido 10, mérito de los chavales, por entender lo que no queríamos que nos hicieran, quitando el bloqueo directo el primer cuarto".

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El siguiente objetivo, Menorca

"La semana que viene vengo a Menorca, un partido durísimo, nuestra mentalidad es centrarnos en el siguiente, descansar para poder hacer una buena semana, sabiendo que la semana siguiente es otra oportunidad, otro rival complicadísimo, en otro campo muy difícil, pero estamos preparados para afrontar cualquier partido contra cualquier rival. Si damos nuestro máximo, el equipo está preparado para competir contra cualquiera".