Así fue la jornada de Tercera Federación en Asturias: los primeros también fallan y la batalla en la zona de abajo se recrudece

Que falle alguno de los dos equipos que están arriba en la clasificación de la Tercera Federación de Asturias es algo muy extraño. Que lo hagan los dos, terreno desconocido. Justo eso ha pasado esta jornada, lo que ha dejado esa batalla más o menos donde estaba.

Sorpresa en la zona alta de la Tercera Federación

Lo que sí que promete emociones fuertes es la zona de abajo de la clasificación, con algún equipo al que se daba por descendido que se empeña en resucitar y algún fallo que puede meter en serios problemas a algún equipo que se las prometía muy felices hasta el final de curso.

El Lenense gana al Navarro y aprieta la lucha por la salvación

NAVARRO, 1-LENENSE, 2 Navarro: Mateo (1);_Javi (1), Pablo (2), Sergín (1), Ofón (1), Albertín (2), Jacobo (1), Quiro (1), Álvaro (1), Josín (2) y Manu Ameijide (1). Cambios:_Welly (s.c.) por Sergín, min. 46. Fredo del Río (1) por Manu Ameijide, min. 55. Raúl (1) por Quiro, min. 62. Luisao (1) por Jacobo, min. 62. Castro (s.c.)_por Albertín, min. 73. Lenense: Pelayo (1);_Filip (2), Alejandro (2), Tall (3), Dani Pérez (1), Lucas (2), Vicente (2), Pablo (1), Iago (1), Korka (3) y Jorge (2). Cambios:_Paíno (1) por Pablo, min. 68. Naredo (s.c.) por Dani, min. 81. Kibil (s.c.) por Lucas, min. 87. Álex (s.c.) por Vicente, min. 87. Goles:_0-1, min. 42:_Jorge. 1-1, min. 44:_Albertín. 1-2, min. 59:_Filip. Árbitro:_Iván Bastián (Gijón). Expulsó al local Welly con roja directa en el min. 51. Amarillas al local Jacobo y al visitante Iago. Tabiella:_Unos 200 espectadores.

Ruiz, Avilés

Partido igualado entre dos equipos que se están jugando la permanencia y que se desequilibró tras la expulsión del local Welly, que se vio obligado a parar con falta una contra visitante, viendo la roja. En la primera parte golpeó primero el Lenense tras un córner que remató Jorge de cabeza, pero antes del descanso empató el Navarro con un lanzamiento desde fuera del área del Albertín, que vio al portero un poco adelantado. En la segunda parte, con uno menos, Filip en lo que parecía un centro, que se envenenó, sorprendió al portero local y dio tres puntos de oro al Lenense.

Mundaka da aire al Tuilla con un gol ante el Sporting Atlético

Los de El Candín logran una victoria clave ante los rojiblancos, resistiendo tras un penalti fallado por el filial y manteniendo vivas sus opciones de permanencia

TUILLA, 1-SPORTING ATLÉTICO, 0 Tuilla: Guille (2); Milú (3), Lele (2), Enri (2), Said (2), Galo (2), Mariscal (2), Monasterio (2), Diego (3), Kang (2) y Mundaka (2). Cambios: Rober (2) por Kang, min. 65. Sporting Atlético: Yerar Moreno (2); Iker Martínez (2), Carlos Hernández (2), Fede (1), Miguel Conde (2), Pablo Sánchez (2), Yosmel (1), Mario Bustos (1), Bruno Rubio (2), Mata (2) y Enol Prendes (1). Cambios: Luqui (1) por Yosmel, min. 75; Chris Ferreres (1) por Pablo Sánchez, min. 75; Lozano (s. c.) por Enol Prendes, min. 85; Mancha (s. c.) por Miguel Conde, min. 85. El gol: 1-0, min. 17: Mundaka. Árbitro: Prado Núñez (Oviedo). Amonestó a los locales Enri y Mundaka. El Candín: 250 espectadores.

C. San Miguel, Tuilla

El Tuilla sumó tres puntos de enorme valor en El Candín en su pelea por la permanencia, en un encuentro en el que fue claramente superior a un Sporting Atlético que ofreció una versión discreta.

Desde el pitido inicial, el conjunto dinamitero asumió el control del juego, con más presencia en campo rival y mayor intensidad en las disputas. Monasterio y Diego comenzaron a generar peligro en los primeros compases.

El premio a ese dominio llegó en el minuto 17. Tras una acción a balón parado, el esférico quedó suelto en el área después de un rechace de Carlos Hernández y, en medio de un barullo, Mundaka acertó con un disparo raso que batió a Yerar Moreno y puso por delante al Tuilla.

Tras el paso por vestuarios, el Sporting Atlético dio un paso al frente en los primeros minutos, tratando de discutir la posesión y acercarse al área rival. El momento clave para los visitantes llegó en el minuto 80. El colegiado señaló penalti por mano dentro del área y Carlos Hernández asumió la responsabilidad desde los once metros. Su lanzamiento, sin embargo, se estrelló en el poste, desaprovechando la mejor y prácticamente única oportunidad del Sporting Atlético para empatar.

En el tramo final, el Tuilla se mostró sólido, bien ordenado en defensa y sin conceder espacios, gestionando su ventaja con oficio para asegurar una victoria que le mantiene con vida en la lucha por evitar el descenso.

El conjunto dinamitero tiene el próximo domingo otra cita decisiva con su visita al Industrial, en un duelo directo que puede marcar el devenir de ambos equipos.

Punto insuficiente para el Industrial

GIJÓN INDUSTRIAL, 1-PRAVIANO, 1 Gijón Industrial: Raúl (1); Quintín (1), Rueda (2), Borja Prieto (1), Héctor (1), Saha (2), Gonzalo (1), Chery (1), Bilal (1), Landry (2) e Igor (1). Cambios:_Illán (1) por Borja Prieto, min. 69. Saúl (1) por Héctor, min. 75. Berredo (1) por Bilial, min. 75. Luciano (1) por Igor, min. 75. Praviano: Ali (1); Gabancho (1), Oriol (1), Diego (1), Luis Nuño (2), Juan Menéndez (2), Fer (1), Sergio (1), Dani Lara (1), Argüelles (1) y Tomás (2). Cambios:_Adrián (1) por Diego Iza, min. 62. Pelayo (1) por Tomás, min. 65. Pastur (s.c.) por Argüelles. Goles: 1-0, min. 4: Landry. 1-1, min. 56: Tomás. Árbitro: Méndez Navia (Avilés). Amonestó a los locales Bilal y Luciano. Santa Cruz: 250 espectadores.

Mon Cano, Gijón

El Gijón Industrial sumó un punto insuficiente, que le deja fuera del descenso, pero empatado con el Lenense, antepenúltimo. Se adelantó el Indus pronto con un remate de Landry y el Praviano empató por medio de Tomás.

Un eficaz Stadium encarrila la permanencia

CEARES, 0-AVILÉS STADIUM, 2 Ceares: Nacho Rubiera (1); Héctor (1), Rafa Felgueroso (2), Matheus (1), Pelayo Muñiz (1), Mateo Mistral (1), Madeira (1), Layman (1), Steven (1), Hugo (2) y Enol Martínez (1). Cambios: Erasmo (1) por Steven, min. 58. Pedro (1) por Layman, min. 73. Otero (1) por Muñiz, min. 73. Feito (s.c.) por Felgueroso, min. 80. Zapico (s.c.) por Madeira, min. 80. Avilés Stadium: Raúl Paulino (1); Chechu (2), Edu (1), Sergio (1), Néstor (1), Danny (2), Óscar (1), Josín Remuñán (2), Bryan (2), Illán (1) y Pablo (1). Cambios: Mario (1) por Néstor, min. 46. Heres (1) por Danny, min. 70. Pelayo Cuesta (s.c.) por Edu, min. 83. Manu (s.c.) por Bryan, min. 87. Zucu (s.c.) por Josín, min. 87. Goles: 0-1, min. 5: Danny. 0-2, min. 63: Chechu. Árbitro: Fernández García (Oviedo). Amonestó al local Matheus, y a los visitantes Néstor y Pelayo Cuesta. La Cruz: 400 espectadores.

Mon Cano, Gijón

El Avilés Stadium se impuso en La Cruz en un duelo que encarriló muy pronto y que le da mucho aire en su pelea por la permanencia. A los cinco minutos, Danny adelantó a los visitantes de cabeza tras un saque de esquina. El Ceares intentó reaccionar con presión y alguna llegada, pero sin acierto. Tras el descanso, el guion se mantuvo hasta que, de nuevo a balón parado, Chechu hizo el segundo para el Stadium.

L’Entregu reina en la locura del Nuevo Nalón

L’ENTREGU, 4-LLANES, 3 L’Entregu: Nico Riba (1), Carlos Figar (2), Meana (3), Pereira (2), Kike Meaurio (2), Javi Gutiérrez (2), Leyder Trujillo (2), Pelayo Avanzini (2), Mario Canal (3), Fran Pacoli (2) y César García (3). Cambios: Berto Arias (2) por Kike Meaurio, min. 64. Aly (1) por Javi Gutiérrez, min. 79. Llanes: Moi (1), Wade (1), Iván (2), Bamba (2), Richi (2), Arturín (1), Álvaro Viña (1), Gonzalo Canal (2), Ivanchu (1) y Pablo Maya (1). Cambios: Bauti (1) por Arturín, min. 75. Javi Huerta (1) por Ivanchu, min. 80. Varela (s.c.) por Wade, min. 81. Goles: 1-0, min. 1: Mario Canal. 1-1, min. 5: Leyder, en propia puerta. 1-2, min. 20: Iván. 2-2, min. 39: Meana. 2-3, min. 50: Leyder, en propia puerta. 3-3, min. 65: Mario Canal. 4-3, min. 72: Javi Gutiérrez. Árbitro: Peraleda Mateos (Gijón). Expulsó por doble amarilla al visitante Bamba (min. 84). Amonestó al local Meana y a los visitantes Moi y Pablo Álvarez. Nuevo Nalón: Unos 250 espectadores.

Juan Merino, El Entrego

L’Entregu se impuso ante el Llanes en el partido loco de la jornada, con hasta siete goles y varias remontadas que hicieron disfrutar a los más de 250 asistentes al Nuevo Nalón.

El encuentro arrancó con el tanto de Mario Canal en el primer minuto y el Llanes, con la ayuda de Leyder, logró empatar en el minuto 5 demostrando su poderío en el balón parado. En una acción similar llegaría el segundo gol tras un buen remate de Iván con el pie. Y, justo antes del descanso, una gran acción de César García -de los mejores en el encuentro- terminó con el empate de Meana.

La segunda mitad arrancó con polémica en la jugada del 2-3. Un mal despeje de Leyder se paseó por la línea de portería y el colegiado decretó gol pese a las quejas locales. No se vino abajo L’Entregu, que consiguió darle la vuelta al partido con los tantos de Mario Canal y Javi Gutiérrez. Con este triunfo, los del Nuevo Nalón se colocan a siete puntos del play-off de ascenso a Segunda Federación.

El Caudal se acerca a la cabeza tras ganar al Cova

El conjunto mierense se impone a los ovetenses con un doblete de Acerete en un duelo intenso y resistiendo el empuje del conjunto visitante, al que le anularon dos goles

CAUDAL, 2-COVADONGA 1 Caudal: Álex González (3); Marcos Trabanco (2), Albuquerque (2), Mario Sánchez (3), Borja Rodríguez (2), Vicente Antuña (2), Kike Fanjul (2), Michael (2), Julio Delgado (2), Diego Boza (2) y Cris Acerete (3). Cambios: Agus Porto (1) por Diego Boza, min. 71; Jairo Cárcaba (s.c.) por Cris Acerete, min. 77; Montequín (s.c.) por Mikel, min. 87. Covadonga: Javi Álvarez (2); David Ruiz (2), Aitor Elena (2), Trabanco (2), Miguel (3), Michel Secades (2), Xurde Méndez (3), Nino (2), Guille Cueto (2), Álex Arias (2) y Vicente (2). Cambios: Pablo Tineo (1) por Vicente, min. 64; Guile Tomson (1) por David Ruiz, min. 64; Sergio Madrigal (1) por Trabanco, min. 64; Toquero (s.c.) por Michel Secades, min. 79; Emilio (s.c.) por Nino, min. 87. Goles: 1-0, min. 18: Cris Acerete; 1-1, min. 33: Vicente; 2-1, min. 51: Cris Acerete. Árbitro: González Suárez (colegio de Avilés). Amonestó a Mario Sánchez, Kike Fanjul y Agus Porto, por el Caudal, y a Xurde Méndez y Nino, por el Covadonga. Hermanos Antuña: 350 espectadores. Saque de honor a cargo de David Santos Viso, responsable de la ONG Expoacción, premio mierense del año 2026.

Dani Ruiz, Mieres

Emocionante y disputado encuentro en el Hermanos Antuña entre Caudal y Covadonga, dos equipos instalados en puestos de promoción de ascenso. El conjunto ovetense, segundo clasificado, visitaba a un Caudal que arrancaba la jornada quinto, con catorce puntos de diferencia entre ambos. En la primera vuelta, el triunfo había sido para el Covadonga por la mínima.

El partido comenzó con dominio territorial del Covadonga, que monopolizaba la posesión pero sin traducirla en ocasiones claras. El Caudal, bien ordenado, esperaba su oportunidad y avisó primero con un disparo de Cris Acerete a los diez minutos que se marchó rozando el poste. Poco después, el conjunto visitante llegó a marcar, aunque el tanto fue invalidado por falta en ataque.

Con el paso de los minutos, el Caudal se fue soltando y encontró premio en una acción de calidad individual. En el minuto 18, Acerete sorprendió al ver adelantado a Javi Álvarez y, con un disparo lejano y preciso, firmó un gol de gran factura para adelantar a los mierenses. El tanto reforzó a los locales, aunque el Covadonga no se descompuso y continuó buscando la portería rival.

Guille Cueto protagonizó una buena internada por banda que no encontró rematador, mientras que Michel Secades llegó a marcar mediada la primera mitad, pero el gol fue anulado por mano. A la tercera fue la vencida para los ovetenses: tras una pérdida en salida del Caudal, Michel Secades robó el balón, abrió a Álex Arias y este asistió a Vicente, que no perdonó para establecer el empate.

El tramo final del primer tiempo fue de dominio visitante, con un Caudal replegado que sufría ante las llegadas del Covadonga. Guille Cueto volvió a generar peligro con una acción en velocidad, pero su remate se marchó al lateral de la red.

Tras el descanso, el partido se equilibró. El Caudal dio un paso al frente y empezó a discutir la posesión al conjunto ovetense. Fruto de ello llegó el 2-1 en el minuto 51, de nuevo con protagonismo para Acerete, que firmó su segundo tanto de la tarde y devolvió la ventaja a los locales.

A partir de ahí, el Covadonga se volcó en busca del empate y el encuentro entró en una fase de ida y vuelta. Nino, Miguel y Vicente dispusieron de ocasiones claras, especialmente en acciones a balón parado, pero se encontraron con un inspirado Álex González, que sostuvo al Caudal con intervenciones de mérito.

El conjunto mierense, por su parte, trató de sentenciar a la contra y también dispuso de alguna llegada peligrosa en el tramo final. Con el paso de los minutos, el Caudal supo contemporizar, defender con orden y enfriar el empuje visitante para asegurar tres puntos de gran valor.

Ya en los últimos compases, el partido se jugó más en campo del Covadonga, con un Caudal que incluso rozó el tercer tanto. No hubo tiempo para más y el choque concluyó con victoria local, que permite a los mierenses acercarse a la zona alta de la clasificación tras un triunfo trabajado y de gran mérito ante uno de los equipos más en forma del campeonato.

Rodri deja los tres puntos en Santianes

COLUNGA, 1-TITÁNICO, 0 Colunga: Javier Delgado (2), Santi (1), Saúl (2), Rodri (2), Hugo (2), Jandro (1), Nico (1), Blanco (1), David (1), Abraham (1) y Pedro (2). Cambios: Rubén (1) por Jandro, min. 56. Guillermo (1) por Nico, min. 69. Rodrigo (1) por Abraham, min. 69. Miguel (1) por David, min. 85. Juanse (1) por Pedro, min. 85. Titánico: Damián (1), Álex (1), Flores (1), Casti (2), Álvaro (1), Fer (1), Joan (1), Barbón (2), Samu (2), Carcedo (1), Adrián (1). Cambios: Sergio (1) por Fer, min. 61. Pascual (1) por Carcedo, min. 61. Laine (1) por Barbón, min. 61. Ian (1) por Álex, min. 75. Jairo (1) por Joan, min. 80. El gol: 1-0, min. 32: Rodri. Árbitro: Blanco Rodríguez (Gijón). Expulsó por roja directa al local Rodri (min.90) y al visitante Jairo (min.90). Amonestó a los visitantes Barbón, Joan y Pablo. Santianes: Buena entrada.

Manolo, Colunga

El Colunga consiguió una ajustada victoria ante el colista de la categoría, el Titánico, gracias a un gol de Rodri en la primera mitad.

El inicio del choque fue bastante igualado, demostrando que esta categoría es muy competitiva independientemente de lo que marque la clasificación. Con el paso de los minutos, el Colunga fue acercándose hacia la portería rival y, tras varias llegadas peligrosas, un mal despeje del Titánico en un saque de esquina acabó con el tanto de Rodri.

La segunda parte fue más gris para ambos equipos. El Colunga tuvo el control de la pelota, pero sin crear peligro, ante un Titánico que no estuvo acertado en sus acercamientos al área rival.

Mosconia y Llanera se reparten el botín

El conjunto de Grado cae a la quinta plaza tras un meritorio encuentro ante el líder

MOSCONIA, 1-LLANERA, 1 Mosconia: Víctor (2), Muñiz (2), Gonzalo (3), Berlanga (3), Pablo Espina (3), Nico Arce (2), Sidi (3), Isma Fagir (2), Aitor Brito (3), Dani Palacio (2) y Morcillo (2). Cambios: Pablo Ares (2) por Isma Fagir, min. 69. Javi Campomanes (2) por Sidi, min. 69. Javi Perera (1) por Nico Arce, min. 83. Tuñón (2) por Muñiz, min. 82. Llanera: Javi Benítez (2), Mikel (3), Otia (3), Dani González (3), Dani Corgo (2), Viti Recuero (3), Dominique (2, Guille Vaamonde (2), Romaric (2), Mathieu (2) y Ebea (2). Cambios: Longo (1) por Dani Corgo, min. 57. Estébanez (2) por Guille Vaamonde, min. 61. Álex Solís (1) por Dani González, min. 76. Goles: 1-0, min. 60: Sidi. 1-1, min. 66: Estébanez. Árbitro: Rodríguez Montes (Nalón). Amonestó al local Morcillo y al visitante Mikel. Marqués de la Vega de Anzo: Unos 400 espectadores

N.L., Grado

El Mosconia y el Llanera se repartieron el botín en un choque igualado que se decidió tras el paso por los vestuarios con los goles de Sidi y Estébanez. El punto hace que los locales pierdan la cuarta plaza, pero sirve a los de Chuchi Collado para ampliar la ventaja respecto al segundo, el Cova -que perdió ante el Caudal-, y ser más líder.

El encuentro fue un ensayo de lo que el club moscón se puede encontrar en un hipotético play-off. Durante la primera mitad apenas hubo acercamientos, más allá de un par de tiros lejanos para cada equipo, pero sí hubo mucho respeto. También lucha e intensidad, aunque sin ser capaces de llegar con claridad al área rival.

El guion se mantuvo durante los primeros compases de la segunda mitad, hasta que el conjunto local fue capaz de ponerse por delante a la hora de juego. Muñiz ganó su carrera por la banda izquierda y colgó un gran balón al área que Sidi envió al fondo de la red. Era un golpe importante de los locales, que se ponían por delante de un rival que solo ha perdido un encuentro este curso. Sin embargo, la alegría duró poco.

El Llanera reaccionó pronto y Estébanez puso las tablas. Tras un balón en largo, el delantero se hizo con el control del esférico dentro del área y su remate se coló por debajo del brazo de Víctor Egboh, que pudo hacer más en esa acción para evitar el empate.

En la recta final el Mosconia buscó con mayor insistencia el tanto del triunfo. Los locales colgaron muchos centros al área y el cuadro arlequinado se quitaba como podía de encima el vendaval local.

Empate entre dos de los mejores equipos de la categoría y que sabe mejor a los visitantes, que amplían la ventaja respecto al Cova y tienen cada vez más cerca el ascenso directo a Segunda Federación.

Justa victoria del San Martín en El Bayu

Un doblete de David Baragaño dio el triunfo al equipo de Sotrondio frente a un flojo Siero

SIERO, 1-SAN MARTÍN, 2 Siero: Aitor (1);_Donate (1), Martín (1) Nacho (1), Edu Llosa (1), Fano (1), Dani (2), Carlos Figaredo (1),_Sergio (1), Vigil (1) y Noé (1). Cambios:_Sené (1) por Sergio, min. 65. José Santullano (1) por Fano, min. 70. Medori (1) por Martín, min. 81. San Martín:_Adrián Ordóñez (1);_David Vega (1), Sergio Camblor (1), David Baragaño (3), Jairo Santos (2), David Fernández (2), Mateo González (1), Álvaro Tena (1), Felipe Cigales (2), Yago González (2) y Mateo Biforcos (1). Cambios: Marco García (1) por Mateo, min. 46. Aitor (2) por Yago González, min. 66. Jorge Manuel (1) por David Fernández, min. 66. Javier (1) por Mateo González, min. 66. Pelayo (1) por Álvaro Tena, min. 80. Goles:_1-0, min. 7:_David Baragaño. 1-1, min. 27:_Carlos Figaredo. 1-2, min. 76:_David Baragaño. Árbitro:_David Vázquez (Gijón). Amonestó por parte local a Noé y Sergio, y por parte visitante a David Vega y Mateo Biforcos. El Bayu:_unos 300 espectadores.

Jaime, Pola de Siero

Victoria justa de un San Martín que fue mejor, sobre todo en la segunda parte, y que comenzó mejor, adelantándose en el marcador. Se fue entonando el Siero, que consiguió empatar. Todo ello en un partido con pocas ocasiones de gol y en el que control del juego fue más del San Martín.

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En la segunda parte, el Siero salió mal al campo y el San Martín lo aprovechó para, por medio de David Baragaño, que hizo un doblete, marcar el gol de la victoria tras un centro.