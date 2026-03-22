El Langreo avanza a paso firme en su campaña de crowdfunding: esta es la cifra recaudada hasta la fecha

Casi tres semanas después de poner en marcha el crowdfunding para recaudar fondos y paliar su enorme deuda, el Langreo está más cerca de su objetivo. El Unión ha conseguido 58.764,97 euros, un importe que supone el 29% de lo que el club necesita para pagar sus deudas más urgentes.

Tal y como se explicó en la Asamblea Extraordinaria de finales de febrero, el Langreo acumula una deuda que asciende a 436.000 euros, pero a corto plazo necesita ingresar 60.000 para acabar la temporada y más de 200.000 para ponerse al corriente de pago con Hacienda y la Seguridad Social. Por ello, el club lanzó la campaña “Salvemos al Unión”, que ha tenido una gran acogida entre los socios y simpatizantes del equipo, así como de toda la región.

En ese sentido, una de las ayudas más importantes llegó de la mano de Abel Bretones, exfutbolista del Langreo que aportó 10.000 euros a la causa. “Hago esta aportación porque confío al 100% en que el equipo se salve. Es el club que me vio crecer, está en una situación muy delicada y tenía que ayudar”, desgranó hace días el defensor a LA NUEVA ESPAÑA. El club también ha puesto en marcha otras medidas para conseguir ingresos a corto plazo, como la venta de merchandising de temporadas anteriores o el cobro de 10 euros a todos los abonados que acudan a Ganzábal hasta final de temporada.

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¿Cómo se puede ayudar al club?

Cualquier socio, simpatizante o amante del fútbol que quiera aportar a la causa puede acudir a las oficinas del club o ingresar dinero en el siguiente número de cuenta: ES67 0081 5450 5900 0113 0916.