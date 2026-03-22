El Lealtad cae ante el líder y se complica aún más la permanencia en Segunda Federación

El Lealtad de Villaviciosa se aleja cada vez más de la permanencia, que tiene ya a nueve puntos, en el grupo 1 de la Segunda Federación tras perder en la Ciudad Deportiva de Abegondo ante el líder, el Deportivo Fabril, por 3-1. Los gallegos llegaron a tener una ventaja de 2-0 con un doblete de Dipanda, aunque con 1-0 se quedaron con un jugador menos por la expulsión de Nájera, y Nacho Estrada acortó distancias para los asturianos antes del descanso. Mané aumentó la ventaja local con el 3-1 en el inicio de la segunda mitad, en la que los visitantes sufrieron la expulsión por doble amarilla de Jaime.

El conjunto coruñés entró mejor en el partido, llevando la iniciativa en el juego y teniendo más el control del esférico. Los locales, en su primera aproximación peligrosa, abrieron el marcador a los 8 minutos de juego. La jugada se inició con un gran desmarque de Dipanda, que rompió el fuera de juego, se internó en el área y su disparo cruzado se coló en la portería contraria, superando la salida del portero Junquera. Sin embargo, al filial deportivista se le complicó el partido después de que Nájera fuera expulsado con tarjeta roja directa al encararse con el jugador Jaime y darle un pequeño cabezazo a los 11 minutos. Pero, pese a quedarse en inferioridad numérica, el Dépor B siguió dominando territorialmente el encuentro y tuvo una nueva oportunidad para marcar en una jugada de estrategia. Domínguez lanzó un libre directo, que se encontró con la parada de Junqueras en el 12. El conjunto asturiano tuvo problemas para pasar de la línea de tres cuartos, pese a jugar en superioridad numérica, y su primera llegada con cierto peligro se produjo a los 25 minutos en un centro desde la banda izquierda al área, que despejó a córner un defensa local ante la llegada de Jaime. Poco después, el conjunto local creó una nueva oportunidad en un latigazo desde fuera del área de Domínguez, que se marchó por encima del larguero.

El mejor juego del Deportivo Fabril se tradujo en el 2-0 anotado en la primera media hora de juego en una gran jugada individual de Noé por la izquierda, quien hizo un centro medido al área, donde Dipanda, en boca de gol, empujó el balón a la red. El Lealtad de Villaviciosa se metió en el partido con el 2-1 anotado al filo del descanso. Un preciso pase al segundo palo de Jaime sobre Nacho Estrada terminó con un disparo de este último, que batió a Ríos.

Tras el paso por los vestuarios, el entrenador visitante, Jorge Fernández, metió en el campo a Mateo Arellano, y el preparador local, Manuel Pablo, dio entrada a Mané por Héxtor Areosa. Estos cambios, uno por cada equipo, pareció sentar mejor a los gallegos, que aumentaron su ventaja con un golazo del recién incorporado Mané, que lanzó un zapatazo con la zurda, que se coló por toda la escuadra a los 49 minutos. Los asturianos encajaron dos goles en superioridad numérica y se les puso el partido cuesta arriba cuando recibieron la expulsión por doble amarilla de Jaime a los 53 minutos. El cuadro coruñés pudo marcar el 4-1 en una falta directa lanzada por Mané, que se estrelló en el travesaño en el 68.

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El Lealtad de Villaviciosa buscó acortar distancias en el marcador y pudo lograrlo a los 73 minutos en un gol anulado por fuera de juego a Saza, que entró en la segunda parte. También tuvo otra oportunidad para recortar diferencias en un centro desde la derecha de Riqui al área pequeña, que desvió el portero Ríos, ante la presencia de un atacante visitante en el 85. El filial deportivista pudo aumentar su ventaja en una contra rápida que terminó con un duro disparo de Íker Gil desde fuera del área, que salió ligeramente desviado en el minuto 88. Ya, en el descuento, el bloque gallego pudo anotar el 4-1 en otro vertiginoso contragolpe llevado por Mané por la izquierda, quien asistió a Papa, que en el área pequeña lanzó un disparo que se encontró con un paradón de Junquera, que envió el balón a saque de esquina.