Dos medallas para Asturias en el Nacional sub-20 de atletismo celebrado en Sabadell
Lucía García, del Gijón Atletismo, obtuvo la plata en la prueba de 1.500 metros, mientras que Raquel Rodríguez, del Ciudad de Lugones, empató en el tercer puesto en salto de altura
La escasa representación asturiana en el Campeonato de España sub-20 de atletismo celebrado en Sabadell regresó con dos medallas. Lucía García, componente del Gijón Atletismo, obtuvo la presea de plata en la prueba de 1.500 metros, mientras que Raquel Rodríguez, atleta del Ciudad de Lugones, logró la tercera mejor marca en alto de altura, empatada con otra competidora.
Aguantando hasta el final
El segundo puesto de Lucía García, pupila de Carlos Rionda, era lo máximo a lo que podía aspirar, teniendo en cuenta el favoritismo demostrado de Claudia García, deportista del Nike. Lucía se colocó detrás de ella y le aguantó hasta la penúltima vuelta, siendo la última que consiguió aguantar el ritmo de García, que no solo se hizo con el oro sino que batió el récord del campeonato con 4:22.67, revalidando el título conseguido el pasado año y situándose además en el top-10 del ranking español sub-20 de todos los tiempos. La gran carrera de Lucía le valió el segundo puesto, con un tiempo de 4.28.27. La gijonesa había ganado con anterioridad su semifinal, registrando 4.43.23, pero dejó lo mejor para el final.
Santos aprovechados
Por su parte, Raquel Rodríguez se fue al 1,67 en altura, lo que le valió la tercera mejor marca empatada con Iria Solera, del Ourense. Por delante de ellas se situaron Aitana Alonso, del Diputación de Valencia (1,76) y Júlia Vives, del Cornellà (1,70). Raquel superó a la primera el listón a 1,55 y 1,59; a la segunda el de 1,63 y de nuevo a la primera el de 1,67, fallando sus tres intentos sobre 1,70. Fue una actuación idéntica a la de Solera, con la diferencia de que la gallega eludió probarse sobre 1,55 y 1,59.
En cuanto al resultado del resto de asturianos, Miguel Martínez, de la Atlética Avilesina, fue séptimo en 400; Beltrán Díaz, del Universidad, y Santiago Soberón, del Náutico de Carreño, décimo y decimoprimero en 1.500 e Iker Fernández, del Ciudad de Lugones, octavo en longitud.
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