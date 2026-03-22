Pablo Carreño, de nuevo entre los cien mejores del mundo tras ganar el Challenger de Murcia a Carballés

El gijonés Pablo Carreño ganó este domingo el séptimo torneo ATP Challenger de Murcia al superar en la final al tinerfeño Roberto Carballés por 6-4 y 6-3 en 1 hora y 43 minutos. El asturiano de 34 años, 117 del mundo, impuso su tenis al canario de 32, que ocupa el puesto 165, y regresa al top 100 al escalar hasta el puesto 96. Carreño inicia ahora el Challenger de Alicante, donde espera repetir éxito para seguir sumando puntos y escalando en el ranking mundial.

Constantes roturas de saque

En Murcia, cada finalista se apuntó la rotura de servicio del rival en la primera opción que tuvo y al de Carreño le siguió el de Carballés, quien sí se quedó su saque en el tercer juego. El asturiano reaccionó asegurando el servicio y luego obteniendo otra ruptura para mandar por 3-2, pero replicó el canario con el que fue su segundo quiebre. Con el 3-3 volvió a rascar Carreño y, en su tercera posibilidad de rotura, en el siguiente turno de saque de su rival, estableció el 4-3. A partir de ahí, cada tenista hizo bueno su servicio, lo que determinó que el set, después de que Carreño levantara un 15-40, concluyera con el 6-4 tras 53 minutos de idas y venidas.

Guion más ordenado

En la segunda manga se sucedieron las igualadas con un guion más ordenado -cada jugador ganó el servicio- hasta que el de Gijón dio un nuevo golpe. El 3-2 lo obtuvo al resto y en blanco y consolidó ese quiebre acto seguido. Aunque Carballés continuó apretando, la victoria iba a ser para su rival, que consiguió el 5-3 sin conceder nada y el 6-4 con su quinta rotura de servicio para rematar con un remache tras otros 50 minutos.

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Por otro lado, los principales favoritos del ranking inician este lunes su participación en el cuadro final del ATP Challenger 100 de Alicante Montemar ENE Construcción, torneo que se disputa hasta el 29 de marzo. El jugador mejor situado en la clasificación ATP es el austriaco Sebastian Ofner, número 86 del mundo, seguido del neerlandés Jesper de Jong, número 91, mientras que el primer español es el valenciano Pedro Martínez, que ocupa el puesto 113. Los finalistas de Murcia, Pablo Carreño y Roberto Carballés, también están inscritos, además de otros tenistas internacionales que buscan sumar puntos para asegurar su presencia en Roland Garros. El torneo da este año un salto de categoría al convertirse en Challenger 100, lo que eleva el nivel competitivo, ya que el ganador sumará 100 puntos ATP, y aumenta la dotación económica hasta los 160.000 euros.