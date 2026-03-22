¡Otro recital de un descomunal Alimerka Oviedo Baloncesto!: quinta victoria seguida y los play-off cada vez más cerca (69-95)

El Alimerka Oviedo Baloncesto está volando en Primera FEB. Da igual si es en el Palacio de los Deportes o en la complicada cancha del Fibwi Palma. Este equipo ha asumido que tiene que dejarse la piel del primer segundo al último y que el premio por hacerlo pueden ser unos play-offs de ascenso a la ACB que, de alcanzarlos, confirmarán lo que está siendo una temporada de ensueño por parte del cuadro que entrena Javi Rodríguez. Y que seguirá entrenando, porque ha renovado por tres temporadas más.

Un equipo lanzado hacia el play-off de ascenso

La quinta victoria seguida del OCB, la sexta en siete jornadas, la cuarta consecutiva fuera de casa, llegó sin el jugador que, por números, pasa por ser el más importante del equipo, Marques Townes, renqueante tras el golpe que se llevó en la victoria ante el Gipuzkoa Basket. Pero es que este Alimerka es mucho más, muchísimo más, que lo que pueda hacer un jugador. Es un estilo, una forma de entender este deporte que, cuando funciona, resulta muy divertida de ver. Todo a toda velocidad, siempre con el máximo esfuerzo, sin miedo al error pero sin dejarle un centímetro a la apatía o al lamento. Lo de estos dos últimos partidos del OCB es para enseñar en las escuelas.

Un bloque coral que marca diferencias

Liderados por Greg Parham en la anotación, con un Dan Duscak que tiene al equipo en la cabeza, con Alonso Faure a un nivel descomunal, con Cosialls haciendo las labores de jefe de inteligencia, con Lobaco anotando a veces y defendiendo siempre, con Nwaokorie y Shelist recargando la energía cuando baja, con Copes y Hermanson tratando de ponerse al exigente nivel de sus compañeros y, por si fueran ya pocas las buenas noticias para el OCB, con el ovetense Jorge Arias jugando muchos minutos, de los importantes, y acabando el partido en la pista.

Son 14 victorias las que suma el OCB en estos momentos en Primera FEB, tres las que tiene de renta con el décimo, y las opciones de disputar ese play-off son ahora muy altas, cuando aún le quedan siete partidos por disputar. No se concede un error, un viaje cómodo, ni un pequeño respiro este equipo que tiene la oportunidad de convertir esta temporada en una de las más importantes del club en su historia. Y eso es mucho decir. El Palacio, que aún tendrá que esperar otro viaje, a Menorca esta vez, antes de recibir al equipo en Oviedo el 5 de abril, debe poner la guinda con otra gran entrada que empuje a un equipo que se merece todos los elogios y todos los aplausos.

Exhibición del OCB en la pista del Fibwi Palma

El Fibwi Palma, un equipo muy incómodo a domicilio, donde ha plantado cara a los gallitos de la categoría, pudo aguantar al OCB solo dos cuartos. Con Dan Duscak al mando de operaciones, se vio a un OCB muy metido en el partido desde el primer segundo, sufriendo con la movilidad y el tamaño de Bombino en la pintura, pero respondiendo con un Greg Parham convertido en una máquina de anotar. Vaya exhibición la del estadounidense.

El primer cuarto acabó casi en tablas, pero se notaba que era el ritmo que le gustaba al equipo de Javi Rodríguez, ese frenesí en el que se siente a gusto. El camino fue parecido en el segundo parcial, con Duscak muchos minutos en cancha y con Parham a lo suyo, anotando como un auténtico demonio. Conseguía encontrar situaciones el equipo mallorquín para sujetar el partido, para aguantar el ritmo que le proponía un rival que iba determinado a por la victoria. La grieta, a pesar de todo, fue pequeña al descanso (41-45). Parham había sumado ya 24 puntos en esos dos primeros parciales.

Cosialls y Faure rematan la exhibición del OCB en Palma

Y apareció Cosialls para explicar a todos que esto del baloncesto es una cosa sencilla, que si se falla se coge el rebote, que hay que saber dónde ponerse y cómo castigar las debilidades del contrario. Un triple del catalán y un par de acciones más suyas elevaron la renta del equipo de Oviedo a los ocho puntos (41-53) a 6:28 de acabar el tercer cuarto. Le tomó el relevo un alumno aventajado, Alonso Faure, que hizo de todo, que fue una pesadilla para sus rivales y que prácticamente despachó el partido con dos triples seguidos que elevaron la renta a 17 puntos (52-69) cuando solo quedaban 50 segundos de ese tercer cuarto.

Noticias relacionadas

Ni se acercó el Alimerka Oviedo Baloncesto a concederse un momento de relajación en el último cuarto. Golpeando, una y otra vez, con Parham, con Faure, con Shelist, con Nwaokorie, siempre con Cosialls, y todo ante un Fibwi Palma que hacía tiempo que había visto desaparecer sus opciones de victoria. La renta se fue por encima de los 20 puntos y solo el marcador contaba que el partido era plácido. En la pista, el equipo que vestía de azul celeste seguía con los ojos clavados al balón y con la determinación de un grupo de jugadores que, sin que nadie contara con ellos, se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la Primera FEB. "La que estáis liando, ¡chiquillos!".