La selección asturiana sub-14 de hockey sobre hierba, campeona de España en La Laboral

La selección asturiana sub-14 se proclamó campeona de España de hockey sobre hierba tras imponerse por 5-3 a Andalucía en la final. El combinado asturiano firmó en La Laboral un partido muy serio y llegó a tenerlo “bastante controlado”, según explicó el vicepresidente de la Federación Asturiana, Toño Migoya, que destacó que dos de los tantos andaluces llegaron en los últimos minutos.

“Las vi bien. En los dos últimos minutos metieron los goles las andaluzas, pero el partido lo tuvieron bastante controlado”, señaló Migoya, que admitió que, aunque había confianza en el equipo femenino, el título también supone una sorpresa. “Estamos todos muy contentos porque es una sorpresa también para nosotros, ya que se venció a una selección como la andaluza, que llevaba ganando todos los partidos de la temporada”, añadió.

El dirigente federativo subrayó además el gran ambiente vivido en La Laboral, donde numeroso público acudió a presenciar la final. “Había mucha gente viendo el partido y el apoyo del público sirvió”, afirmó.

Un éxito histórico para Asturias

Para la federación, el éxito tiene un valor especial por su carácter histórico. “Es algo histórico para Asturias; siempre nos quedábamos ahí, a las puertas”, recordó Migoya, que también quiso poner en valor la apuesta por llevar el campeonato a la región.

Noticias relacionadas

“Desde la federación nos animamos a pedir a la Nacional hacer un campeonato aquí y parece que ha servido de talismán”, concluyó.