Sylvain y Quintana vuelan en la última jornada del Trofeo Internacional "Villa de Gijón" de patinaje de velocidad

Espectacular fue la última jornada del Trofeo Internacional "Villa de Gijón" de patinaje de velocidad, organizado por el Club Patín Pelayo, que atrajo hasta el patinódromo de Moreda a buena parte de la élite mundial de la especialidad con motivo de la apertura del circuito europeo, la Speed Track European Series. Las pruebas de 1.000 metros sprint, con las que se cerró la cita deportiva, resultaron muy vistosas y tremendamente emocionantes.

En la prueba senior masculina, el primer clasificado fue Raphël Sylvain, francés del club Pôle France Nantes, seguido de Adrián Alonso, del Shea/Stokes Inline Speed, y de Mikel Medina, del Irier. En la carrera femenina, la mejor fue la vitoriana Aura Quintana, del She/Stokes Inline Speed, siendo el segundo puesto para la francesa Manon Fraboulet, del Rollerblade Ade SPSPSK World Team, y el tercero para la italiana Ilaria Carrer, que competía con el Réunion Europe Team.

Por lo que se refiere a la categoría junior de la misma distancia, el podio femenino lo compusieron Leyre Montiel, del Irier, la portuguesa Maria Dias, del Roller Lagos Clube de Patinagem, y Carla Plana, del Junk World Team. En la prueba masculina, los tres mejores fueron Damien Silvestre-Striegel, francés del Bischheim Strasbourg Skating, por delante de su compatriota Enzo Malfois, del Roller Sport Club Alenâson, y del italiano Giorgio Gisio, del Bimar Skate Team.

Los italianos resultaron dominadores en la carrera masculina juvenil, con los dos primeros puestos de Andrea Iuliani, del Bimar Skate Team, y Gabriele Fiorini, delo Polisportiva Bellusco. Al tercer cajón del podio se subió Marc Mas, del Almassora Club Patí. Por su parte, en la categoría femenina, el primer puesto fue para Llanos Fernández, del CDE El Patín de Oro, de Madrid, seguida de Sofía Rangel, del Team Cityrun y de la francesa Sarah Turquois, del club Les Patineurs de Herbauges.

Finalmente, en la categoría cadete, el podio femenino lo formaron la venezolana Jessire Rivas, del club Swings on Wins, por delante de Amor Gil, del Carbone Radical, y de Lluna de los Bueis, del Team Cityrum. En chicos, Pablo Girigan, del CMP Arganda, entró primero, con el belga Matteo Deceuninck, del Zwaantjes Roller Club, segundo, y el portugués Pedro Marques, del CDR Prazeres-Madeira, tercero.

Por lo que se refiere a la actuación de los asturianos en estos 1.000 metros sprint, Andrea Fernández (Asturpatín) se quedó en cuartos de final senior; Pelayo Santiago (Nuevo Oviedo), Sara Bedia (Asturpatín) y Alba Álvarez (Siero) en semifinales junior; Víctor Álvarez (Novares), en cuartos de final junior; Cira Álvarez (Siero) y Daniela López (Asturpatín), en semifinales de la categoría juvenil; Álvaro Rey (Nuevo Oviedo) y Bruno Castro (Asturpatín), en cuartos juvenil; Enzo Aller (Novares), Candela Fernández (Siero) y Kenia Méndez (Novares), en semifinales de cadete; Adrián Romero, Hugo Hevia (ambos del Novares) e Iván Iglesias, del Asturpatín, en cuartos de final cadete; y Yeva Herasimenko, Martina León y Ainhara Gómez, del Novares; Sofía López (Siero) y Lauren Beltrán (Nuevo Oviedo).