Dos zarpazos del Vetusta no bastan en un duelo de ida y vuelta ante el Valladolid Promesas

El Oviedo Vetusta supo exprimir al máximo su eficacia en una contienda vibrante, de ritmo alto y alternativas constantes, en la que cada llegada al área rival se convirtió en un ejercicio de precisión casi quirúrgica. Sin embargo, los tantos de Coballes y Sani -en propia- no fueron suficiente para que los azules se reencontrasen con la victoria ante el Valladolid Promesas. Tras este empate, el Vetusta podría distanciarse aún más del líder, el Deportivo Fabril, si gana su duelo ante el Lealtad.

El filial carbayón golpeó primero con contundencia. En su primera aproximación clara, un centro medido desde la izquierda de Omar Falah encontró a Coballes en la misma línea de gol, donde el remate, a bocajarro, resultó imparable. Sin apenas margen para la reacción, el Vetusta volvía a demostrar su pegada. Antes, en el minuto 9, el propio Omar Falah ya había avisado tras aprovechar una mala cesión de la zaga rival. El guardameta evitó el tanto, pero el rechace cayó a Guille Berzal, cuyo disparo se marchó rozando el larguero. El partido se abría, con ocasiones también para el rival: Hugo San, apenas un minuto después, replicó con un chut que también acarició el travesaño.

El intercambio de golpes continuó. Brain protagonizó una buena acción combinativa en el 18 que acabó en un disparo despejado por la defensa, y poco después Carvajal obligó a intervenir a un zaguero para desviar a córner un lanzamiento cercano al poste. El ritmo no decayó, aunque Ivorra, en el 28, se encontró con una parada sencilla del portero. El empate llegó en el minuto 35, fruto de una indecisión defensiva que Brain aprovechó para meter la puntera y firmar el 1-1. Sin embargo, la reacción del Vetusta fue inmediata: apenas dos minutos después, Martín irrumpió por la banda derecha y asistió hacia atrás para que Sani empujara el balón a la red, devolviendo la ventaja a los ovetenses.

En los compases finales del primer tiempo, el rival apretó en busca del empate. Carvajal estuvo a centímetros de llegar a un centro en línea de gol, y ya en el descuento, una acción entre Sani y el propio Carvajal obligó al portero del Vetusta a intervenir con valentía para evitar el mano a mano.

La segunda mitad cambió de guion. El Valladolid salió decidido a voltear el marcador y sometió al filial azul a un asedio constante. Nada más reanudarse el juego, Brain dispuso de una clara ocasión tras robar a Marco Esteban, pero su disparo se marchó fuera por poco. El carrusel ofensivo continuó: Riki, Brain y Sergi Esteban encadenaron llegadas peligrosas, todas ellas desactivadas por la defensa o el guardameta.

El Vetusta trató de sacudirse la presión con dos acciones consecutivas: primero una internada de Coballes que terminó en córner tras la salida del portero, y después una doble tentativa de Martín y Omar Falah que no encontró portería. Pero el empuje visitante encontró premio en el minuto 63, cuando un disparo de Marco Porras, tras tocar en Martín, se envenenó y acabó alojándose junto al segundo palo de Miguel Narváez.

El empate dio paso a un tramo final eléctrico. Brain tuvo una ocasión franca en el 66, pero su disparo se marchó alto. Poco después, el portero del Vetusta volvió a imponerse en un mano a mano, sosteniendo a los suyos. Rulo probó suerte a balón parado en dos ocasiones, la primera rozando el poste y la segunda obligando a una gran intervención.

En los últimos diez minutos, el encuentro se convirtió en un ida y vuelta sin tregua. Carvajal, Murcia y de nuevo el propio Carvajal dispusieron de oportunidades claras, mientras que el Vetusta también generó peligro en acciones embarulladas dentro del área. La ocasión más clara llegó en el 89, cuando un balón suelto en el área estuvo a punto de cruzar la línea, pero el portero lo evitó in extremis.

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Ya en el tiempo añadido, Riki se plantó solo ante el guardameta visitante, que volvió a crecerse para tapar todos los espacios y mantener el empate. Al final, reparto de puntos en un partido intenso y entretenido, en el que el Oviedo Vetusta hizo gala de una notable efectividad, mientras que el Valladolid, pese a su insistencia y dominio en la segunda mitad, volvió a evidenciar sus dificultades para traducir el juego en resultados.