La zona baja aprieta en la lucha por la salvación: así fue la jornada 26 en Primera Asturfútbol

El triunfo por la mínima del Condal ante La Fresneda les permite regresar a la tercera plaza, la última que da el ascenso a Tercera Federación, en detrimento de un Roces que cayó ante el San Claudio. Por arriba tampoco hubo sorpresas y, tanto el Sporting C como el Andés consiguieron los tres puntos. Ambos están igualados a 50 puntos, aunque el conjunto rojiblanco tiene un partido menos. Con solo un punto menos que el Roces está el Astur, que perdió precisamente ante el Sporting.

En la zona baja, el Tineo consiguió una victoria en el último suspiro que le permite respirar tras más de un mes sin ganar. Más vital fue aún para el Luarca, que ganó al Universidad de Oviedo con un polémico penalti en el descuento y sigue más vivo que nunca en la pelea por la permanencia, a tan solo un punto de distancia de La Fresneda. Peor pinta tiene el Unión Comercial, colista y sin ningún tipo de reacción estas últimas semanas -acumulan ocho derrotas seguidas-.