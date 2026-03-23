El ciclista asturiano Benjamín Noval, la gran referencia para el estreno de la selección española júnior en 2026

Benjamín Noval ha sido convocado para el estreno de la Selección Española júnior en 2026, que tendrá lugar este viernes con la disputa de la la disputa de la E3 Saxo Classic en Bélgica. El seleccionador nacional, Eleuterio Anguita, apuesta por el lavianés, gran referencia de la categoría, en esta prueba que forma parte de la Copa de las Naciones de la UCI.

La carrera se disputará este viernes 27 de marzo y contará con 136 kilómetros de recorrido y 1.800 metros de desnivel acumulado. Junto al asturiano formarán parte de la convocatoria los ciclistas Darío Gimeno, Hugo Muñoz, Luis Cayuela, Samuel Rodríguez y Luca Martínez, quienes tendrán que hacer frente a una dura prueba, con rampas de hasta un 20% de desnivel, pero España llega a la cita como uno de los países más fuertes. El comienzo de la competición está previsto que se produzca a las 10:45 h y, según el organizador, el nombre del vencedor se conocerá aproximadamente a las 14:15 h.