El ciclista asturiano Benjamín Noval, la gran referencia para el estreno de la selección española júnior en 2026
El lavianés, uno de los más destacados de la categoría, ha sido elegido por Eleuterio Anguita para la disputa de la E3 Saxo Classic en Bélgica
Benjamín Noval ha sido convocado para el estreno de la Selección Española júnior en 2026, que tendrá lugar este viernes con la disputa de la la disputa de la E3 Saxo Classic en Bélgica. El seleccionador nacional, Eleuterio Anguita, apuesta por el lavianés, gran referencia de la categoría, en esta prueba que forma parte de la Copa de las Naciones de la UCI.
La carrera se disputará este viernes 27 de marzo y contará con 136 kilómetros de recorrido y 1.800 metros de desnivel acumulado. Junto al asturiano formarán parte de la convocatoria los ciclistas Darío Gimeno, Hugo Muñoz, Luis Cayuela, Samuel Rodríguez y Luca Martínez, quienes tendrán que hacer frente a una dura prueba, con rampas de hasta un 20% de desnivel, pero España llega a la cita como uno de los países más fuertes. El comienzo de la competición está previsto que se produzca a las 10:45 h y, según el organizador, el nombre del vencedor se conocerá aproximadamente a las 14:15 h.
Suscríbete para seguir leyendo
- La nueva zona de moda para vivir en Asturias que se ha convertido en un barrio de Oviedo y Gijón: seguridad, salarios y vivienda barata como atractivos
- Fallece calcinado Baldomero Argüelles, exdelegado de Defensa, mientras realizaba una quema en una finca de Grado
- El último palacio del centro de Oviedo, que despertó el interés de Melendi y Cristiano Ronaldo, vendido por 2,3 millones
- La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel obligatorio: hasta 500 euros de multa por no tenerlo encima
- Abre en Oviedo la primera panadería-cafetería: bollería artesanal, hogazas de masa madre y café para llevar
- La Guardia Civil revisará las guanteras y retirará el carnet de conducir a quienes lleven este objeto prohibido
- Caen dos narcos asturianos en Portugal con un arsenal de fusiles Kalashnikov y 1.500 kilos de cocaína
- Una vaqueirada como ninguna: el alto de Aristébano acogerá, por primera vez en la historia, dos bodas civiles simultáneas