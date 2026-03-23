El Marino lamenta la pérdida de Denilson Mena: “Era un chaval extraordinario, tenía un aura espectacular”
El futbolista jugó en Miramar en la temporada 23/24 y llegó a completar varios entrenamientos con el primer equipo del Sporting: "Es una pena porque encima es un crío", dice Luis Gallego
El colombiano Denilson Mena, con pasado en el filial del Sporting y en el Marino de Luanco, murió en la madrugada del lunes tras verse envuelto en una pelea en Medellín, según apuntan medios colombianos. Los hechos tuvieron lugar en vía pública, en el barrio La América, ubicado en el occidente de Medellín, tras una riña que se habría originado “por hechos de intolerancia dentro de un establecimiento nocturno y que se extendió al exterior del lugar", informaron medios oficiales. Una noticia que ha sido difícil de digerir para el Marino de Luanco, donde había jugado hace apenas dos años.
“Es una pena que fuese a Colombia a prepararse. Si estuviese aquí en Luanco no habría pasado nada. Era, y no porque muriese, un gran gran chaval. Es una pena porque encima es un crío (tenía 22 años)”, lamenta Luis Gallego, presidente del conjunto luanquín. También se mostró afectado el técnico Sergio Sánchez, su principal valedor en el Principado. Con Sánchez llegó al filial rojiblanco, donde incluso llegó a completar varios entrenamientos a las órdenes de Abelardo en el primer equipo. “Cuando recibes este tipo de noticias estás jodido. Era un chaval extraordinario y con nosotros tenía un aura espectacular”, asegura.
El técnico recuerda que, de seguir su periplo en el filial rojiblanco, hubiera renovado su compromiso en Mareo. “Se había barajado la opción de que continuase”, confiesa. La llegada del Grupo Orlegi provocó la salida de Sánchez, que tras su fichaje por el Marino apostó por Dena. “Era muy joven y no pudo jugar mucho con nosotros, pero era un futbolista muy potente y nos encajaba porque era sub-23, además de por su factor humano”. Después de su periplo en Miramar jugó en el filial del Tenerife y, actualmente, se encontraba sin equipo.
Suscríbete para seguir leyendo
- La nueva zona de moda para vivir en Asturias que se ha convertido en un barrio de Oviedo y Gijón: seguridad, salarios y vivienda barata como atractivos
- Fallece calcinado Baldomero Argüelles, exdelegado de Defensa, mientras realizaba una quema en una finca de Grado
- El último palacio del centro de Oviedo, que despertó el interés de Melendi y Cristiano Ronaldo, vendido por 2,3 millones
- La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel obligatorio: hasta 500 euros de multa por no tenerlo encima
- La Guardia Civil revisará las guanteras y retirará el carnet de conducir a quienes lleven este objeto prohibido
- Abre en Oviedo la primera panadería-cafetería: bollería artesanal, hogazas de masa madre y café para llevar
- Caen dos narcos asturianos en Portugal con un arsenal de fusiles Kalashnikov y 1.500 kilos de cocaína
- Una vaqueirada como ninguna: el alto de Aristébano acogerá, por primera vez en la historia, dos bodas civiles simultáneas