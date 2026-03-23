Nairo Quintana, dos veces ganador de la Vueltina, confirma su retirada
El ciclista colombiano Nairo Quintana, del Movistar Team, de 36 años, anunció ayer que se retirará al final de la presente temporada y que "ha sido un viaje hermoso, con subidas y con bajadas como en el ciclismo". Quintana, campeón de la Vuelta a España (2016) y del Giro de Italia (2014) y segundo del Tour de Francia en 2013 y 2015, fue además dos veces ganador de la Vuelta a Asturias, con lo que tiene una relación especial con la región. A las puertas del inicio de la Volta a Cataluña, apuntó: "El ciclismo ha sido mi vida, pero no es el final de mi historia o una despedida, sino un nuevo comienzo".
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