La Oviedo Cup 2026 reunirá a 418 equipos y 9.000 jugadores en su 20ª edición

La Oviedo Cup alcanza este año una nueva dimensión en su 20.ª edición, consolidándose como uno de los torneos de fútbol base más importantes del panorama nacional e internacional. La competición arranca este fin de semana con la fase previa, aunque el grueso del campeonato se desarrollará a partir del Miércoles Santo y hasta el domingo, del 1 al 5 de abril, con un despliegue sin precedentes.

"En total participarán 418 equipos procedentes de ocho países –nueve si se incluye España– y cerca de 9.000 jugadores", comentaba Carmen Mier, directora de partido de LaLiga. Estarán representadas todas las comunidades autónomas, a excepción de Andalucía y Canarias. Durante los días centrales del torneo se disputarán alrededor de 1.500 partidos en 28 campos de manera simultánea, con la gran novedad de la incorporación de las instalaciones de Mareo como una de las sedes del campeonato.

Otra de las novedades tendrá lugar el domingo en el Hermanos Llana. Allí, a las 10:30 horas, se celebrará un triangular entre Real Oviedo, Sporting y Boca Juniors, uno de los grandes atractivos del fin de semana.

El sorteo de la fase previa se celebró ayer, en el Auditorio Príncipe Felipe, definiendo los primeros emparejamientos de una ronda que se jugará en formato liguilla, con grupos de 4 o 5 equipos que se enfrentarán a partido único. De ahí saldrán los clasificados para la fase final, que se dividirá en cuatro niveles: Oro (para los dos primeros), Plata (terceros), Bronce (cuartos) y Consolación (quintos).

Los partidos tendrán una duración adaptada a cada categoría: dos tiempos de 18 minutos para prebenjamines, benjamines y alevines, y de 25 minutos para infantiles, cadetes y juveniles.

Durante la presentación, Chus Hevia, organizador del torneo, quiso recordar a Herrera, exjugador del Oviedo, fallecido ayer. En cuanto al torneo, Hevia puso en valor el crecimiento del mismo: "Cuando empezamos éramos 42 equipos y ahora somos cerca de 500. Ver a la gente moverse me da mucha satisfacción". También subrayó el nivel que ha pasado por la competición: "El conjunto que ha salido de la Oviedo Cup es un equipazo", en referencia a jugadores como Sergio Canales, Nico Williams, Antoine Griezmann o el portero Joan García. En el acto también estuvo presente Pablo Aguadín, jugador del Real Oviedo.

El torneo también ha evolucionado en prestigio, como señaló José Ángel Fernández, uno de los pioneros: "Es el valor de la ciudad". La presencia de equipos de gran nivel no es nada nuevo. La presencia del Boca Juniors, según explicó Nacho Canal, fue posible en su día "gracias a Ander Herrera".

Homenajes y el salto definitivo de la Oviedo Cup

En el acto se rindió homenaje a cuatro clubes que han participado en todas las ediciones: Covadonga, Juventud Estadio y Astur, por parte de Asturias, y el Racing de Santander, que recibieron una placa de reconocimiento.

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Con dos décadas de historia, la Oviedo Cup no solo crece en cifras, sino también en prestigio y proyección, llenando los hoteles de la región y convirtiendo al Principado en el epicentro del fútbol base durante la Semana Santa.