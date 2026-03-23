Parham, otro pistolero para un Alimerka disparado hacia el play-off: estos son sus increíbles números

El Alimerka Oviedo Baloncesto está en racha y Greg Parham (Richmond, Virginia, Estados Unidos, 1999) atraviesa, quizá, el mejor momento de su carrera. El escolta, que llegó a Oviedo procedente del Queluz portugués, donde promedió 20,6 puntos y casi 6 asistencias por partido la pasada campaña, ha ido progresando en su salto al baloncesto español, añadiendo armas defensivas a un juego que se había caracterizado básicamente por su capacidad anotadora.

El momento de confianza por el que atraviesa el equipo –el OCB encadena cinco victorias seguidas y se ha asentado en zona de play-off– y la ausencia de Marques Townes, el referente ofensivo habitual en el conjunto asturiano, permitieron el domingo a Parham completar un partido sensacional en la victoria ante el Fibwi Palma (69-95): 31 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias para alcanzar 34 créditos de valoración, lo que le valió ser el mejor jugador de la semana en Primera FEB, algo que ya había conseguido en la primera jornada. Fue también el referente ofensivo la semana anterior, en la victoria del equipo ovetense en el Palacio ante el Gipuzkoa Basket (90-71), en la que anotó 27 puntos en un partido en el que Townes se vio lastrado por un golpe que derivó en su ausencia el domingo en Palma.

Parham se ha ido adaptando a un equipo, el de Javi Rodríguez, en el que los minutos en pista se ganan con esfuerzo defensivo, integrándose en un sistema que exige una intensidad descomunal durante los 40 minutos de juego. Un sistema que se ha ido perfeccionando hasta desembocar en esta racha de victorias, con un nivel de eficacia que ha convertido al OCB en uno de los equipos más en forma de la competición.

El Oviedo, un candidato serio para el play-off

La irrupción de Parham como una de las estrellas de la Liga, sumada a la de Townes, el tercer jugador más valorado de la competición, junto con jugadores como Cosialls, Lobaco y Faure en un momento de forma espectacular, convierten al Oviedo Baloncesto en un candidato muy serio a disputar el play-off de ascenso a la ACB y en uno de los rivales más incómodos a estas alturas de la temporada.

El Alimerka Oviedo es ahora mismo sexto en la clasificación, con 14 victorias, tres más que el décimo clasificado, el Ourense, que sería el primer equipo que se quedaría fuera del play-off. De hecho, el OCB puede incluso mirar hacia arriba y pensar en pelear por disputar esa eliminatoria al mejor de cinco partidos con el factor cancha a su favor, para lo que tendría que acabar entre los cinco primeros de la competición, algo impensable para un equipo cuyo objetivo realista a principio de temporada era la permanencia.

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Un OCB que, desde el inicio, a pesar de perder las tres primeras jornadas, dio la sensación de ser un grupo unido, con una fe inquebrantable en su entrenador, Javi Rodríguez, y en el estilo que trata de implantar. La creencia en esa forma de jugar, valiente y aguerrida, está dando ahora sus frutos. Todo ello en un año crucial para el club, el del aterrizaje en el Palacio de los Deportes, donde le siguen más de 4.000 personas en cada partido y que puede explotar si el equipo finalmente se mete en una fiesta, la del play-off, para la que no estaba invitado.