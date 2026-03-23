Serdio, tres goles con España en el amistoso ante Francia (25-25)
La España de Jordi Ribera y la Francia de Talant Dujshebaev ofrecieron ayer un gran espectáculo en el Quijote Arena, en el que se congregaron 5.000 personas. El partido acabó en tablas y Ribera pudo comprobar el progreso de los jóvenes jugadores incorporados a la selección española. Entre sus fijos también se encuentra el avilesino Abel Serdio, autor de tres goles. El encuentro fue especialmente emotivo para el portero Gonzalo Pérez de Vargas, que cumplía 200 partidos con la selección española.
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