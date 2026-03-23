Soraya García y Rodolfo Amorrortu brillan en el Campeonato de Asturias de esquí de fondo

Soraya García y Rodolfo Amorrortu fueron los deportistas más destacados en el Campeonato de Asturias de esquí de fondo -Memorial Chus Valgrande- que se celebró el pasado sábado 21 de marzo en un día soleado. La prueba, que contó con unos 20 esquiadores de todas las categorías, se realizó sobre una distancia de ocho kilómetros de gran dificultad.

La prueba discurrió por donde irá el trazado de la nueva pista de esquí de fondo en la parte alta de la estación, Cuitu Negru, prevista para la temporada 2026-2027. Soraya García venció con claridad en la categoría femenina, seguida por Susana Coto y por María José González, las tres del club Deporte Blanco. En la categoría masculina Manuel José Álvarez y Fernando Delgado llegaron por detrás de Amorrortu (todos ellos también del club Deporte Blanco).

En las categorías inferiores se impusieron Sara y Cristina Onís, así como Diego Pérez. En la prueba Open los vencedores fueron Lorena Menéndez y Jorge Ruiz. Asimismo, se disputó el Campeonato Universitario dónde vencieron Gabriela Vega Coto y Manuel J. Álvarez.

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