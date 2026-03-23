Terres de l’Ebre y Gran Premio Ontur, pruebas para Pelayo Merino
La Clàssica Terres de l’Ebre y el Gran Premio Primavera Ontur fueron las piedras de toque del fin de semana para el asturiano Pelayo Merino, corredor del Meridian Racing-De la Uz. En Terres de l´Ebre el vencedor fue José Manuel Díaz, del Burgos-Burpellet-BH, mientras que el primero en el Trofeo Ontur fue Axel van der Tuuk (Euskaltel-Euskadi). Merino, que partía con el objetivo de sumar kilómetros, no terminó ninguna de las dos. Sus compañeros Hubert Lamothe y Joshua Lebo entraron en 40ª posición el sábado y el domingo, respectivamente.
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