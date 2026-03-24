El Comité Territorial inhabilita al secretario del San Luis que justificó la agresión al árbitro y a su presidente

El Comité Territorial de la Federación Asturiana de Fútbol ha comunicado este mediodía la sanción impuesta al San Luis por la agresión cometida por uno de sus futbolistas ante el Llanera B y el posterior comunicado en el que se defendieron dichos actos. El secretario que redactó el escrito, Alejandro Blanco, ha sido inhabilitado durante dos años para asumir cualquier cargo federativo; mientras que su padre -y presidente del club-, Luis Blanco ha sido castigado con un año. Por ahora, ninguno de los dos quiere hacer declaraciones.

La Federación Asturiana había abierto expediente al club, que presentó un recurso ante el Comité de Apelación, y finalmente han sido sancionados dos de sus directivos por aquel entonces. Tras lo sucedido, Luis Blanco destituyó al futbolista y a su propio hijo. Entre las sanciones que podían aplicarse al club estaba la privación definitiva de la licencia o la clausura parcial y/o total de su campo, aunque finalmente se ha optado por sancionar únicamente a los responsables.

El agresor estará sin jugar 18 meses

Esta dura sanción se une a la que el Comité Territorial impuso el pasado 10 de marzo a José Guillermo Álvarez, el futbolista del San Luis que agredió al colegiado, que estará suspendido durante un año y seis meses como “autor responsable de una falta grave de agresión al árbitro”, según el artículo 62.2 del reglamento disciplinario y competicional (RDC).

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Todo sucedió el pasado 8 de marzo en el Pepe Quimarán, en el partido perteneciente a la Tercera Asturfútbol entre el Llanera B y el San Luis. Un árbitro resultó agredido por uno de los jugadores tras señalar un penalti en el encuentro que enfrentaba al filial del Llanera y al San Luis de Langreo. Un futbolista del cuadro langreano propinó un golpe en la cabeza al colegiado, que se cayó al suelo. No contento con ello, el mismo futbolista le propinó una patada al árbitro mientras se encontraba tendido sobre el césped. Y el incidente no se quedó ahí. Su club, el San Luis, emitió un polémico comunicado en el que justificaba la agresión, aunque finalmente desde la directiva de la entidad se retractaron.