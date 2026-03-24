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El Confía Base Oviedo confirma un regreso de lujo para la recta final de temporada

El lateral navarro Mikel Galán regresa al equipo tan solo dos meses después de abandonarlo por “motivos personales”

Mikel Galán durante un encuentro de la presente temporada.

Mikel Galán durante un encuentro de la presente temporada. / CBO

Javi Viso

Javi Viso

El Confía Base Oviedo ha confirmado el regreso del lateral Mikel Galán, quien regresa al club tan solo dos meses después de abandonar la entidad carbayona “por motivos personales”. El jugador navarro, fichaje del pasado verano, fue importante en la primera vuelta, anotando 37 goles en 15 encuentros, nueve de ellos en su último duelo. Ahora regresa al equipo ovetense y lo hace con nuevo técnico en el banquillo tras la llegada de Juan Moreno. Ambos refuerzan al equipo en busca de conseguir su gran objetivo en esta recta final: la salvación, con seis partidos aún por disputarse antes de que concluya la temporada.

Mikel Galán ya se ha ejercitado este lunes con sus nuevos compañeros y está a disposición del entrenador, Juan Moreno, para disputar minutos en su regreso a Vallobín en el partido de este sábado ante UBU San Pablo Burgos. 

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