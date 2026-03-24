El Confía Base Oviedo presenta a su nuevo entrenador en familia: “Era el perfil que nos gustaba para el proyecto”

El Confía Base Oviedo presentó de manera oficial a su nuevo entrenador para esta recta final de temporada. Juan Moreno (León, 1958), con una amplia experiencia en el balonmano incluso a nivel internacional, asume las riendas para estas últimas seis jornadas ligueras con el claro objetivo de conseguir la permanencia. “Me he encontrado una buena plantilla, es un equipo de gladiadores y un grupo muy implicado. Con eso, en el balonmano ya tienes el 80% ganado”, comienza el nuevo técnico.

Moreno llega para sustituir a Daniel Bandrés y Heriberto Fernández, «Caco», explica los motivos del cambio. “Lo hacemos porque pensamos que vamos a mejorar lo que había”, explica el dirigente. “Juan era un perfil que nos gustaba para este proyecto y le damos las gracias porque venir aquí no es fácil en este momento de la temporada y en esta situación. Ha cogido retos importantes y tiene un carácter ganador al 100%”, prosigue.

El técnico leonés dirigió a la plantilla por primera vez y admite que “las sensaciones son muy buenas”. “La acogida ha sido fantástica, tanto por parte de la directiva como de los propios jugadores. Estoy encantado y estoy disfrutando mucho pese a llevar solo un día”, prosigue. Sobre la permanencia, Moreno marca dos partidos como clave. “Quedan seis partidos y hay que hacer ingeniería matemática. De esos seis hay dos, Soria y Málaga, que son rivales directos, y la victoria es obligatoria en esos partidos. Todos los puntos que se sumen a mayores, mejor, nos gustaría llegar al último partido con los deberes hechos y disfrutarlo”, destaca.

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El primero de los seis envites será ante un rival muy complicado como el San Pablo Burgos, en la zona alta de la clasificación. “Van a enfrentarse dos mundos diferentes porque ellos hoy juegan hoy (por ayer) Copa del Rey contra un rival de Asobal. Es un equipo de fase de ascenso y que aspira a subir a Asobal”, advirtió. Para ese encuentro contará con una novedad importante, la del regreso de Mikel Galán, lateral navarro que ya había disputado la primera vuelta. “Desgraciadamente por motivos personales tuvo que echar un paso a un lado y ahora ha podido volver. Tenía muchas ganas de volver. Además, en una plantilla como la nuestra todos son importantes”, cierra Caco.