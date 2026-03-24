El Llanera recurrirá el partido ante el Mosconia por alineación indebida

El empate entre Mosconia y Llanera (1-1) podría tener un final distinto en los despachos, después de que el conjunto arlequinado haya decidido presentar un recurso ante la Federación por una posible alineación indebida. En la recta final del choque, el conjunto moscón dio entrada a Daniel Tuñón, futbolista con ficha B y que tiene más de 23 años, una situación que según entiende el Llanera no está permitida.

“Nos costó decidirlo bastante porque tenemos una buena relación con el Mosconia. Las cosas hay que ganarlas en el campo, pero como presidente tengo que mirar por el bien del club y vamos a recurrir”, explica el presidente del Llanera, Miguel López Cedrón, a LA NUEVA ESPAÑA. Si el Llanera consigue los tres puntos aumentará su ventaja respecto al segundo clasificado, el Covadonga, que el pasado fin de semana perdió en el Hermanos Antuña. Actualmente se encuentran a seis puntos que podrían ser ocho si prospera el recurso. Por su parte, el Mosconia perdería uno en la tabla, pero mantendría un cómodo colchón de seis con L’Entregu. “Sabemos que no ha sido a mala fe y al Mosconia no le perjudica demasiado”, concluye Cedrón, que reitera “que no es agradable, pero hay que hacer lo que toca”.

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Uno de los artículos al que podría agarrarse el Llanera es el 145 del Registro Estatal de Entidades Deportivas, los futbolistas del filial alineados en el primer equipo “deberán ser menores de 23 años”, con la excepción de “futbolistas con la condición de portero y únicamente en competiciones profesionales, que podrán ser alineados en el primer equipo siempre que sean menores de 25 años”.